Россиян атаковали по почте: хакеры стали слать больше опасных писем

Отмечается, что Россия вошла в топ-10 стран, где атаки по почте происходили чаще всего. В основном хакеры рассылают письма с вложенными вредоносными документами. Это чаще всего документы наиболее распространённых форматов .docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx. Под ними скрываются вирусы, черви, троянские программы.

Специалисты рассказали, что по содержанию такое письмо может быть практически любым, например, резюме, официальное обращение к генеральному директору, счет на оплату, тендерная документация и другое.

Эксперты пояснили, что атаки через электронную почту легко организовать. Достаточно вложить вредоносные макросы на языке Visual Basic for Application или иной исполняемый код в файлы .xlsx, .docx.