Россияне не могут скачать установщики Windows с официального сайта Microsoft

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Россияне не могут скачать установщики Windows с официального сайта MicrosoftЧерез VPN всё нормально
Российские пользователи пожаловались на то, что не могут скачать с сайта Microsoft утилиты для установки Windows 10 и 11, а также образы операционных систем и программу Media Creation Tool. Причины неясны, но через VPN всё работает.
Сообщается, что при попытке скачать образы возникает ошибка с текстом «404 — File or Directory not found». Если пытаться скачать ISO-образ Windows 11, то появляется другая надпись: «возникла проблема с вашим запросом».
DTF пишет, что файлы не загружаются на двух российских провайдерах. А вот при подключении к VPN стран Европы или США проблем не возникает.
Microsoft пока не прокомментировала ситуацию. Ранее компания решила значительно сократить своё присутствие на российском рынке, а в марте прекратила продажи своих товаров и услуг в стране.