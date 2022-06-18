Россияне не могут скачать установщики Windows с официального сайта Microsoft

Сообщается, что при попытке скачать образы возникает ошибка с текстом «404 — File or Directory not found». Если пытаться скачать ISO-образ Windows 11, то появляется другая надпись: «возникла проблема с вашим запросом».

DTF пишет, что файлы не загружаются на двух российских провайдерах. А вот при подключении к VPN стран Европы или США проблем не возникает.

Microsoft пока не прокомментировала ситуацию. Ранее компания решила значительно сократить своё присутствие на российском рынке, а в марте прекратила продажи своих товаров и услуг в стране.