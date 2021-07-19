Россияне отдали предпочтение процессорам AMD

Компьютеры
Сегодня в 12:45
Россияне отдали предпочтение процессорам AMDНо доля Intel всё же растёт
Яндекс проанализировал состояние российского рынка процессоров в июне 2021 года. Стали известны доли AMD и Intel.
Доля Intel выросла с мая — составила 49,2% вместо 46,4%. Сообщается, что это максимальный показатель компании в России за три года.
А вот самыми популярными всё равно остаются модели AMD. В топ-5 они занимают четыре места, а в топ-10 — девять. Лидеры тут Ryzen 5 3600 (8,4% рынка) и Ryzen 5 3400G (6,4%). За ними следует Intel Core i5-10400F.
Яндекс
Отмечается также, что в июньском рейтинге доминируют более дешёвые модели, чем в майском.
Недавно бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг процессоров для персональных компьютеров. В нём по производительности лидируют модели AMD.