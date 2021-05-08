Россияне резко начали скупать жёсткие диски и SSD

Об этом сообщили специалисты Яндекс.Маркета. Они сравнивали продажи в период 21–30 апреля с 11–20 апреля 2021 года. По словам аналитиков, случился резкий всплеск спроса на HDD и SSD. С 21 апреля продажи жёстких дисков увеличились в 2,5 раза, продажи SSD — в 1,4 раза. Речь идёт о внутренних накопителях. Внешние, впрочем, тоже стали покупать охотнее.

В денежном же выражении продажи выросли более чем в 4 раза. Аналитики связывают ситуацию с выходом криптовалюты Chia, которая требует для добычи накопители. Что интересно, россияне стали выбирать более дорогие варианты с большим объёмом памяти.