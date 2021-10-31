Россияне создали управляемый взглядом и жестами браузер

Браузер предназначен для людей с инвалидностью. Как пояснила завкафедрой Волгоградского государственного технического университета Юлия Орлова, из обычного монитора фактически сделали монитор, которым можно управлять либо движением глаз, либо движением пальцев рук.

Таким образом, браузер поддерживает два режима работы. В первом курсор двигается в зависимости от взгляда пользователя. Если моргнуть, то курсор кликнет по нужной области экрана. Во втором режиме можно управлять курсором жестами, как будто в руках ест лазерная указка.

Чтобы разработать программу, учёные сначала отслеживали движения глаз. «Будем помогать людям как можно больше цифровизироваться, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья», — отметили авторы проекта.