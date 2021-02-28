Россияне стали чаще покупать подержанные видеокарты

Сервисы объявлений «Авито» и «Юла» рассказали, что просмотры объявлений о продаже мощных видеокарт увеличились примерно на 70%. За последние полгода количество объявлений о продаже GPU на «Авито» выросло на 31%. На «Юле» за последние три месяца на 19% увеличился спрос на видеокарты NVIDIA и на 33% — на AMD Radeon. В феврале средняя цена на подержанные видеокарты увеличилась на 20% по сравнению с декабрём 2020 года.

Представители «Авито» и «Юлы» считают, что спрос на видеокарты спровоцировал рост рынка криптовалют.

Яндекс.Маркет уточнил, что спрос на новые видеокарты тоже вырос. В Ozon рассказали, что майнеры готовы даже покупать системные блоки компьютеров ради видеокарт. На рынке GPU тем временем наблюдается дефицит.