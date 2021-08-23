Россияне стали скупать комплектующие для компьютеров

Специалисты отметили, что причиной тому может быть подготовка к новому учебному году.

Спрос на видеокарты за указанный период вырос в 7,5 раза, если сравнивать с августом прошлого года. В основном россияне отдают предпочтение видеокартам с защитой от майнинга и зашифрованным BIOS. За видеокарты готовы платить от 13 до 62 тысяч рублей.

Материнские платы тоже стали покупать чаще в полтора раза. Их средняя стоимость — 4-6 тысяч рублей. На корпуса для ПК спрос вырос в 1,4 раза. Такие товары покупают за 2-6 тысяч рублей. SSD тоже стали приобретать чаще — в 1,4 раза. Наиболее популярны модели объёмом в 120 ГБ. Их средняя стоимость составляет 4-8 тысяч рублей. Внешние жёсткие диски стали покупать в 1,6 раза чаще.

Спрос на мышки и клавиатуры тоже увеличился в 2,5 раза.