RTX 2060 Super сравнили с RTX 3050 в играх

Alan Wake 2 шла с низкой графикой. В среднем удалось в этой игре получить 33 к/с (RTX 3050) и 39 к/с (RTX 2060 Super), с DLSS On - 45 и 50 к/с соответственно.

Assassin's Creed Mirage запускалась с графикой Ultra High. Средний FPS в ней составлял 69 к/с (3050) и 78 к/с (2060S).

Counter Strike 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в игре равнялась 117 к/с (3050) и 179 к/с (2060S).

В игре A Plague Tale Requiem с ультра-пресетом удалось в среднем получить 33 к/с (RTX 3050) и 42 (RTX 2060S), с DLSS - 38 и 59 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. В среднем в игре частота кадров составляла 80 к/с (RTX 3050) и 97 к/с (RTX 2060 Super).

Ghost Of Tsushima запускалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился в районе 42 к/с (3050) и 68 к/с (2060S).

Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом. В среднем производительность здесь равнялась 49 к/с (RTX 3050) и 65 к/с (RTX 2060 Super), с DLSS - 64 и 82 к/с соответственно.