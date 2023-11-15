RTX 2070 Super против RTX 3060 Ti: кто всё-таки быстрее

RTX 2070 Super против RTX 3060 Ti: кто всё-таки быстрееИх сравнили в играх в Full HD
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested выяснили, какую производительность в современных играх обеспечивают RTX 3060 Ti и RTX 2070 Super.
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 96 к/с (RTX 2070 Super) и 87 к/с (RTX 3060 Ti). Максимальный FPS равнялся в этом случае 119 к/с и 109 к/с соответственно, минимальный - 80 к/с и 53 к/с.
Игра GTA 5 шла тоже на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 178 к/с (2070 S) и 163 к/с (3060 Ti), максимальная частота кадров - 188 к/с в обоих случаях, минимальная - 147 к/с и 136 к/с соответственно.
В игре Red Dead Redemption 2 с пресетом Epic средний FPS составлял 83 к/с (RTX 2070 Super) и 99 к/с (RTX 3060 Ti), максимальный - 93 к/с и 113 к/с, минимальный - 74 к/с и 90 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках. Средняя частота кадров в ней составляла 307 к/с и 338 к/с (с RTX 2070 Super и RTX 3060 Ti соответственно), максимальная - 401 к/с и 443 к/с, минимальная - 246 к/с и 257 к/с соответственно.
Warzone 2.0 тестировалась с пресетом High/Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 100 к/с (2070 S) и 126 к/с (3060 Ti), максимальная - 110 к/с и 139 к/с соответственно, минимальная - 92 к/с и 110 к/с соответственно.
В The Witcher 3 удалось с ультра-пресетом в среднем получить 84 к/с (2070 S) и 126 к/с (3060 Ti), максимум - 91 к/с и 145 к/с соответственно, минимум - 82 к/с и 125 к/с соответственно.
Игра Battlefield 5 шла на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла 87 к/с и 109 к/с (с 2070 S и 3060 Ti соответственно), максимальная - 108 к/с и 137 к/с, минимальная - 72 к/с и 94 к/с.
Вывод
В играх по средней производительности лучшие показатели в основном были у RTX 3060 Ti. Разница между ней и RTX 2070 Super составила в целом 12% (150 к/с и 134 к/с).
Характеристики сборки с RTX 2070 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2070 Super;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с RTX 3060 Ti:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 3060 Ti 8 ГБ Ventus (Driver: 531.41);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).