RTX 2080 Ti б/у дешевле, чем новая RTX 4060 Ti. Но быстрее ли?

The Last of Us запускалась в 1080p со средней частотой кадров 74 к/с (RTX 4060 Ti) и 73 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p - 55 к/с и 51 к/с соответственно.

В игре Resident Evil 4 средняя производительность в 1080p равнялась 136 к/с и 127 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в 1440p - 94 к/с и 92 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II шла в разрешении Full HD со средним FPS 129 к/с (RTX 4060 Ti) и 110 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p - с 89 и 77 к/с соответственно.

Игра Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 102 к/с и 99 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в разрешении 1440p - 68 к/с в обоих случаях.

Hitman III шла в 1080p со средним FPS на уровне 149 к/с (RTX 4060 Ti) и 137 к/с (RTX 2080 Ti), в разрешении 1440p - 97 к/с и 99 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в Full HD со средней частотой кадров в районе 108 к/с (4060 Ti) и 103 к/с (2080 Ti), в 1440p - с 67 и 68 к/с.