RTX 3060 12 ГБ против RTX 3060 Ti 8 ГБ в играх при 1440p

Эксперты YouTube-канала Benchmark в одном из выпусков выяснили, у какой видеокарты и насколько производительность в играх будет выше: у RTX 3060 Ti или у RTX 3060. Тестировались все игры при этом в 1440p.

В Spider-Man Remastered средняя частота кадров с очень высоким пресетом составляла 93 к/с (с RTX 3060) и 136 к/с (с RTX 3060 Ti).

Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить с RTX 3060 - 47 к/с, с RTX 3060 Ti - 61 к/с.

Far Cry 6 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре производительность равнялась 71 к/с и 98 к/с (RTX 3060 и RTX 3060 Ti соответственно).

В Shadow of the Tomb Raider с самыми высокими параметрами графики средняя производительность составила 78 к/с (с RTX 3060) и 108 к/с (с RTX 3060 Ti).