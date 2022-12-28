RTX 3060 12 ГБ против RTX 3060 Ti 8 ГБ в играх при 1440p

RTX 3060 12 ГБ против RTX 3060 Ti 8 ГБ в играх при 1440pКто же оказался лучше?
Авторы YouTube-канала Benchmark протестировали в 1440p в восьми современных играх видеокарты RTX 3060 Ti и RTX 3060. Какую из них всё-таки лучше покупать для игр?
Фото: Benchmark
Эксперты YouTube-канала Benchmark в одном из выпусков выяснили, у какой видеокарты и насколько производительность в играх будет выше: у RTX 3060 Ti или у RTX 3060. Тестировались все игры при этом в 1440p.
В Spider-Man Remastered средняя частота кадров с очень высоким пресетом составляла 93 к/с (с RTX 3060) и 136 к/с (с RTX 3060 Ti).
Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить с RTX 3060 - 47 к/с, с RTX 3060 Ti - 61 к/с.
Far Cry 6 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре производительность равнялась 71 к/с и 98 к/с (RTX 3060 и RTX 3060 Ti соответственно).
В Shadow of the Tomb Raider с самыми высокими параметрами графики средняя производительность составила 78 к/с (с RTX 3060) и 108 к/с (с RTX 3060 Ti).
В Hitman 3 с ультра-пресетом средний FPS составил 75 к/с - с RTX 3060 и 94 к/с - с RTX 3060 Ti.
Assassin's Creed Valhalla запускалась тоже на ультра-настройках. В среднем здесь частота кадров равнялась 52 к/с (RTX 3060) и 70 к/с (RTX 3060 Ti).
Horizon Zero Dawn шла также с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась с RTX 3060 - 60 к/с, с RTX 3060 Ti - 76 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-графикой средняя производительность составляла 57 к/с (RTX 3060) и 70 к/с (RTX 3060 Ti).
Вывод
В среднем во всех восьми играх производительность выше в 1440p была у RTX 3060 Ti. Эта видеокарта оказалась быстрее RTX 3060 на 33 % (67 к/с против 89 к/с).
Характеристики компьютерных сборок:
- видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge 12GB/Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming 8GB;
- процессор Intel Core i9-12900K;
- материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.