RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 3070 8 ГБ в современных играх

Fortnite Chapter 5 S2 запускалась с графикой Epic. В 1080p в ней в среднем удалось получить 43 к/с (RTX 3060) и 61 к/с (RTX 3070), в 1440p — 28 к/с и 43 к/с соответственно.

Игра The Witcher 3 тестировалась с ультра-настройками графики. В разрешении 1080p в ней средняя производительность составляла 77 к/с (RTX 3060) и 121 к/с (RTX 3070), в разрешении 1440p — 62 и 75 к/с соответственно.

В BeamNG Drive с пресетом High в среднем частота кадров в 1080p равнялась 124 к/с (с 3060) и 187 к/с (с 3070), в 1440p — 87 к/с и 136 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре в Full HD находилась на уровне 346 к/с (RTX 3060) и 439 к/с (RTX 3070), в 2К — 242 к/с и 377 к/с соответственно.

Rust запускалась с настройками графики 1/100. Средний FPS в ней в 1080p составлял 165 к/с (с RTX 3060) и 223 к/с (с RTX 3070), в 1440p — 108 к/с и 154 к/с.

В игре Warzone 3 с пресетом Ultra удалось в среднем получить в 1080p — 112 к/с (RTX 3060) и 156 к/с (RTX 3070). В 1440p средняя производительность равнялась 83 к/с (RTX 3060) и 116 к/с (RTX 3070). С DLSS Quality в 1080p средняя производительность составила 130 к/с и 167 к/с, в 1440p — 93 к/с и 132 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре в 1080p равнялась 76 к/с (RTX 3060) и 112 к/с (RTX 3070), в 1440p — 62 к/с и 94 к/с соответственно.