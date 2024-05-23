RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 3070 8 ГБ в современных играх

RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 3070 8 ГБ в современных играхПроекты запускались в 1080p и 1440p
Fortnite Chapter 5 S2 запускалась с графикой Epic. В 1080p в ней в среднем удалось получить 43 к/с (RTX 3060) и 61 к/с (RTX 3070), в 1440p — 28 к/с и 43 к/с соответственно.
Игра The Witcher 3 тестировалась с ультра-настройками графики. В разрешении 1080p в ней средняя производительность составляла 77 к/с (RTX 3060) и 121 к/с (RTX 3070), в разрешении 1440p — 62 и 75 к/с соответственно.
В BeamNG Drive с пресетом High в среднем частота кадров в 1080p равнялась 124 к/с (с 3060) и 187 к/с (с 3070), в 1440p — 87 к/с и 136 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре в Full HD находилась на уровне 346 к/с (RTX 3060) и 439 к/с (RTX 3070), в 2К — 242 к/с и 377 к/с соответственно.
Rust запускалась с настройками графики 1/100. Средний FPS в ней в 1080p составлял 165 к/с (с RTX 3060) и 223 к/с (с RTX 3070), в 1440p — 108 к/с и 154 к/с.
В игре Warzone 3 с пресетом Ultra удалось в среднем получить в 1080p — 112 к/с (RTX 3060) и 156 к/с (RTX 3070). В 1440p средняя производительность равнялась 83 к/с (RTX 3060) и 116 к/с (RTX 3070). С DLSS Quality в 1080p средняя производительность составила 130 к/с и 167 к/с, в 1440p — 93 к/с и 132 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре в 1080p равнялась 76 к/с (RTX 3060) и 112 к/с (RTX 3070), в 1440p — 62 к/с и 94 к/с соответственно.
Apex Legends запускалась с настройками графики High. В 1080p в ней в среднем удалось получить 184 к/с (RTX 3060) и 263 к/с (RTX 3070), в 1440p — 130 к/с и 177 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней в 1080p составляла 112 к/с (RTX 3060) и 159 к/с (RTX 3070), в разрешении 1440p — 95 к/с и 136 к/с соответственно.
GTA 5 шла с графикой High. Средний FPS в ней составил в 1080p 177 к/с (с 3060) и 183 к/с (с 3070), в 1440p — 164 к/с и 168 к/с соответственно.
В игре Naraka Bladepoint с пресетом High удалось в 1080p в среднем получить 111 к/с (RTX 3060) и 173 к/с (RTX 3070), в 1440p — 75 к/с и 120 к/с соответственно.
CS: GO 2 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре в 1080p составила 278 к/с (RTX 3060) и 367 к/с (RTX 3070), в разрешении 2К — 187 к/с и 294 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой High с DLSS Quality и без. В 1080p без DLSS удалось в игре в среднем получить 70 к/с (RTX 3060) и 103 к/с (RTX 3070), в 1440p — 46 к/с и 70 к/с соответственно. С DLSS Quality в разрешении Full HD средняя производительность составляла 93 к/с и 135 к/с соответственно, в 2К — 68 к/с и 98 к/с соответственно.
Выводы
Во всех случаях RTX 3070 была быстрее, чем RTX 3060. В целом по среднему FPS в 1080p разница между этими видеокартами составила 36% (190 к/с и 140 к/с соответственно), в 1440p — 43% (146 к/с и 102 к/с соответственно).
Характеристики игрового компьютера:
- процессор Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта ASUS Dual RTX 3060 12 ГБ OC/Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB;
- оперативная память Team Group XTreem 32 ГБ (4×8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания XPG Core Reactor 750w;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).