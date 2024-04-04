RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ

Игра Forza Horizon 5 запускалась с пресетом High. В 1080p средняя частота кадров в ней равнялась 104 к/с (RTX 3060) и 138 к/с (RTX 4060), в 1440p — 89 и 118 к/с соответственно.

Fortnite Chapter 5 S2 тестировалась на настройках графики Performance. Средний FPS в этой игре в 1080p составлял 445 к/с (с RTX 3060) и 450 к/с (c RTX 4060), в 1440p — 388 к/с и 416 к/с соответственно.

В игре BeamNG Drive с высокой графикой средняя производительность в Full HD находилась на уровне 121 к/с (RTX 3060) и 140 к/с (RTX 4060), в 1440p — 85 к/с и 98 к/с соответственно.

Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p 80 к/с (RTX 3060) и 93 к/с (RTX 4060), в 1440p — 55 и 65 к/с соответственно.

CS: GO 2 запускалась на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить в 1080p 231 к/с (RTX 3060) и 284 к/с (RTX 4060), в 1440p — 165 к/с и 199 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. Без DLSS в 1080p средняя частота кадров равнялась 70 к/с (с RTX 3060) и 79 к/с (с RTX 4060), в 1440p — 44 и 50 к/с соответственно. С DLSS показатели в 1080p составили 63 и 75 к/с соответственно, в 1440p — 41 и 46 к/с соответственно.

Rust тестировалась с настройками графики 1/100. В разрешении 1080p средний FPS в ней равнялся 123 к/с (RTX 3060) и 126 к/с (RTX 4060), в разрешении 1440p — 89 и 98 к/с соответственно.