RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ

RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБИх тестировали в 1080p и 1440p
Игра Forza Horizon 5 запускалась с пресетом High. В 1080p средняя частота кадров в ней равнялась 104 к/с (RTX 3060) и 138 к/с (RTX 4060), в 1440p — 89 и 118 к/с соответственно.
Fortnite Chapter 5 S2 тестировалась на настройках графики Performance. Средний FPS в этой игре в 1080p составлял 445 к/с (с RTX 3060) и 450 к/с (c RTX 4060), в 1440p — 388 к/с и 416 к/с соответственно.
В игре BeamNG Drive с высокой графикой средняя производительность в Full HD находилась на уровне 121 к/с (RTX 3060) и 140 к/с (RTX 4060), в 1440p — 85 к/с и 98 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p 80 к/с (RTX 3060) и 93 к/с (RTX 4060), в 1440p — 55 и 65 к/с соответственно.
CS: GO 2 запускалась на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить в 1080p 231 к/с (RTX 3060) и 284 к/с (RTX 4060), в 1440p — 165 к/с и 199 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. Без DLSS в 1080p средняя частота кадров равнялась 70 к/с (с RTX 3060) и 79 к/с (с RTX 4060), в 1440p — 44 и 50 к/с соответственно. С DLSS показатели в 1080p составили 63 и 75 к/с соответственно, в 1440p — 41 и 46 к/с соответственно.
Rust тестировалась с настройками графики 1/100. В разрешении 1080p средний FPS в ней равнялся 123 к/с (RTX 3060) и 126 к/с (RTX 4060), в разрешении 1440p — 89 и 98 к/с соответственно.
В игре Valheim с высоким пресетом средняя частота кадров в 1080p составляла 120 к/с (RTX 3060) и 131 к/с (RTX 4060), в 1440p — 81 и 88 к/с соответственно.
Игра Warzone 3 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней в Full HD производительность находилась на уровне 108 к/с (RTX 3060) и 122 к/с (RTX 4060), в QHD — 82 и 95 к/с соответственно.
The Witcher 3 тестировалась на ультра-настройках. Средний FPS в этой игре в 1080p находился на уровне 74 к/с (с RTX 3060) и 83 к/с (с RTX 4060), в 1440p — 62 к/с в обоих случаях.
Apex Legends шла с высокой графикой. Средняя производительность в ней в 1080p составляла 176 к/с и 214 к/с (с RTX 3060 и 4060 соответственно), в 1440p — 124 и 154 к/с.
GTA 5 тестировалась с графикой High. Средняя частота кадров в разрешении 1080p в ней находилась в районе 180 к/с в обоих случаях, в 1440p — 168 к/с (RTX 3060) и 177 к/с (RTX 4060).
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с графикой Epic. В среднем в ней показатели быстродействия равнялись в 1080p 78 к/с (RTX 3060) и 89 к/с (RTX 4060), в 1440p — 63 и 71 к/с соответственно.
В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя частота кадров в Full HD составляла 360 к/с (RTX 3060) и 424 к/с (RTX 4060), в QHD — 341 к/с и 235 к/с соответственно.
Вывод
В целом в разрешении Full HD по среднему FPS видеокарта RTX 4060 обходила RTX 3060 на 12% (175 к/с и 156 к/с), в 1440p - на 5% (131 к/с и 125 к/с).
Характеристики игровой сборки:
- процессор Ryzen 5 5600X;
- видеокарта ASUS Dual RTX 3060 12GB OC/ASUS Dual RTX 4060 OC 8GB GDDR6;
- оперативная память Team Group XTreem 32GB (4×8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания XPG Core Reactor 750w;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).