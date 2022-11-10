RTX 3060 против RTX 2060: сравнение в современных играх

Resident Evil Village запускалась с максимальными настройками графики. В среднем в этой игре производительность равнялась 105 к/с с RTX 2060 и 135 к/с с RTX 3060.

Shadow of the Tomb Raider шла с самым высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 97 к/с и 118 к/с (с RTX 2060 и RTX 3060 соответственно).

В Hitman 3 с ультра-пресетом средний FPS находился на уровне 95 к/с (RTX 2060) и 113 к/с (RTX 3060).

Наконец, в Watch Dogs Legion с ультра-графикой средняя производительность равнялась 49 к/с с RTX 2060 и 61 к/с с RTX 3060.

Вывод

В целом в восьми современных игровых проектах средняя производительность у RTX 3060 оказалась на 21 % больше, чем у сборки с RTX 2060 (80 к/с против 97 к/с). Лучших показателей среднего FPS удалось достичь при этом в игре Resident Evil Village.

Характеристики игровых сборок: