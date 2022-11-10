RTX 3060 против RTX 2060: сравнение в современных играх

RTX 3060 против RTX 2060: сравнение в современных играхКакая видеокарта всё-таки лучше в плане производительности и насколько?
Эксперты канала Benchmark выяснили в выпуске на YouTube, что лучше брать сегодня для игр (RTX 2060 или RTX 3060) и насколько велика разница между этими устройствами.
Авторы YouTube-канала Benchmark протестировали в 1080p в восьми современных играх видеокарты RTX 2060 и RTX 3060. Среди игровых проектов были Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Stray, Borderlands 3, Resident Evil Village, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Watch Dogs Legion.
В Far Cry 6 с ультра-пресетом средняя производительность с RTX 2060 равнялась 85 к/с, а с RTX 3060 - 95 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках. Средняя частота кадров в этой игре составляла 53 к/с (RTX 2060) и 64 к/с (RTX 3060).
Stray шла с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 89 к/с и 110 к/с (RTX 2060 и RTX 3060 соответственно).
В Borderlands 3 с ультра-графикой средний FPS составлял 66 к/с (RTX 2060) и 77 к/с (RTX 3060).
Resident Evil Village запускалась с максимальными настройками графики. В среднем в этой игре производительность равнялась 105 к/с с RTX 2060 и 135 к/с с RTX 3060.
Shadow of the Tomb Raider шла с самым высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 97 к/с и 118 к/с (с RTX 2060 и RTX 3060 соответственно).
В Hitman 3 с ультра-пресетом средний FPS находился на уровне 95 к/с (RTX 2060) и 113 к/с (RTX 3060).
Наконец, в Watch Dogs Legion с ультра-графикой средняя производительность равнялась 49 к/с с RTX 2060 и 61 к/с с RTX 3060.
Вывод
В целом в восьми современных игровых проектах средняя производительность у RTX 3060 оказалась на 21 % больше, чем у сборки с RTX 2060 (80 к/с против 97 к/с). Лучших показателей среднего FPS удалось достичь при этом в игре Resident Evil Village.
Характеристики игровых сборок:
- видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge 12GB GDDR6/GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce 6GB GDDR6;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.