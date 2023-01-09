RTX 3080 12 ГБ против RTX 2080 и GTX 1080: наглядное сравнение в играх

RTX 3080 12 ГБ против RTX 2080 и GTX 1080: наглядное сравнение в играхЗапускались игры в 1440p и в 4К
Эксперты канала TheSpyHood протестировали в современных играх видеокарты RTX 3080 12 ГБ, RTX 2080 8 ГБ и GTX 1080 8 ГБ. Есть ли смысл брать из них самую дорогую?
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood запустили на компьютерных сборках с видеокартами RTX 3080 12 ГБ, RTX 2080 8 ГБ и GTX 1080 8 ГБ несколько современных игр. Тестировались игры в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках.
В God of War средняя частота кадров составляла в 1440p - 103 к/с (с RTX 3080), 64 к/с (с RTX 2080) и 52 к/с (с GTX 1080). В 4К данные показатели равнялись 68 к/с, 40 к/с и 28 к/с соответственно.
Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 110 к/с, 69 к/с и 53 к/с (RTX 3080, RTX 2080 и GTX 1080 соответственно), в 4К - с 58 к/с, 36 к/с, 29 к/с.
Игра Call of Duty Vanguard шла в 1440p со средней производительностью в районе 179 к/с (RTX 3080), 112 к/с (RTX 2080) и 87 к/с (GTX 1080). В разрешении 4К средняя частота кадров снижалась до 101, 63, 50 к/с соответственно.
В игре Days Gone в 1440p удалось в среднем получить с RTX 3080 - 147 к/с, с RTX 2080 - 92 к/с, с GTX 1080 - 75 к/с. В 4К показатели равнялись 87, 54 и 39 к/с соответственно.
Village Resident Evil шла в разрешении 1440p со средним FPS 174 к/с (RTX 3080), 108 к/с (RTX 2080) и 87 к/с (GTX 1080), в разрешении 4К - со 121, 74 и 59 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 в 1440p шла в среднем со 102, 63 и 48 к/с (с RTX 3080, RTX 2080, GTX 1080 соответственно), в 4К - с 77, 48 и 31 к/с.
В Battlefiled 2042 в 1440p средняя производительность равнялась 116 к/с - с RTX 3080, 72 к/с - с RTX 2080, 57 к/с - с GTX 1080. В 4К средняя частота кадров составляла 76, 47 и 32 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS в районе 115 к/с (RTX 3080), 70 к/с (RTX 2080) и 54 к/с (GTX 1080), в 4К - с 73, 45, 33 к/с.
Игра Metro Exodus шла в 1440p со средней частотой кадров 112 к/с, 73 к/с и 59 к/с (с RTX 3080, RTX 2080 и GTX 1080 соответственно), в разрешении 4К - с 81, 50 и 37 к/с.
В Horizon Zero Dawn средняя производительность в 1440p равнялась 128 к/с (с RTX 3080), 83 к/с (с RTX 2080) и 67 к/с (с GTX 1080), в 4К - с 82 к/с, 53 к/с и 40 к/с.
Игра Assassin's Creed Valhalla запускалась в 1440p с показателями средней производительности 103 к/с, 66 к/с и 52 к/с (3080, 2080 и 1080 соответственно), в 4К - с 70, 45, 33 к/с.
Watch Dogs Legion в 1440p шла в среднем со 105 к/с (с RTX 3080), 65 к/с (с RTX 2080) и 52 к/с (с GTX 1080), в 4К - с 73, 47 и 33 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 в разрешении 1440p шла со 129 к/с (RTX 3080), 82 к/с (RTX 2080) и 64 к/с (GTX 1080) в среднем. В 4К эти значения снизились до 85 к/с, 53 к/с и 41 к/с соответственно.
В целом по энергопотреблению лучшей оказалась сборка с GTX 1080 (407 Вт), худшей - конфигурация с RTX 3080 (561 Вт).
Вывод
Во всех протестированных играх разница между RTX 3080 и более ранними моделями равнялась в среднем в 1440p - 60 % и 105 % (125 к/с - у RTX 3080, 78 к/с - у RTX 2080, 61 к/с - у GTX 1080), в 4К - 62 % и 119 % (81 к/с - у RTX 3080, 50 к/с - у RTX 2080, 37 к/с - у GTX 1080).
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.