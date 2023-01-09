RTX 3080 12 ГБ против RTX 2080 и GTX 1080: наглядное сравнение в играх

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood запустили на компьютерных сборках с видеокартами RTX 3080 12 ГБ, RTX 2080 8 ГБ и GTX 1080 8 ГБ несколько современных игр. Тестировались игры в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках.

В God of War средняя частота кадров составляла в 1440p - 103 к/с (с RTX 3080), 64 к/с (с RTX 2080) и 52 к/с (с GTX 1080). В 4К данные показатели равнялись 68 к/с, 40 к/с и 28 к/с соответственно.

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 110 к/с, 69 к/с и 53 к/с (RTX 3080, RTX 2080 и GTX 1080 соответственно), в 4К - с 58 к/с, 36 к/с, 29 к/с.

Игра Call of Duty Vanguard шла в 1440p со средней производительностью в районе 179 к/с (RTX 3080), 112 к/с (RTX 2080) и 87 к/с (GTX 1080). В разрешении 4К средняя частота кадров снижалась до 101, 63, 50 к/с соответственно.

В игре Days Gone в 1440p удалось в среднем получить с RTX 3080 - 147 к/с, с RTX 2080 - 92 к/с, с GTX 1080 - 75 к/с. В 4К показатели равнялись 87, 54 и 39 к/с соответственно.

Village Resident Evil шла в разрешении 1440p со средним FPS 174 к/с (RTX 3080), 108 к/с (RTX 2080) и 87 к/с (GTX 1080), в разрешении 4К - со 121, 74 и 59 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 в 1440p шла в среднем со 102, 63 и 48 к/с (с RTX 3080, RTX 2080, GTX 1080 соответственно), в 4К - с 77, 48 и 31 к/с.

В Battlefiled 2042 в 1440p средняя производительность равнялась 116 к/с - с RTX 3080, 72 к/с - с RTX 2080, 57 к/с - с GTX 1080. В 4К средняя частота кадров составляла 76, 47 и 32 к/с соответственно.