RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх

Видеокарты RTX 3060 и RTX 4060 протестировали в связке с процессором Ryzen 5 7600X. С более подробными характеристиками моделей видеокарт вы можете ознакомиться ниже.

Первой игрой стала The Last of Us на максимальных настройках графики. В Full HD в среднем 69 к/с с RTX 3060 и 83 к/с с RTX 4060. Разница между ними составила 20%. В 1440p показатели были следующими: 49 к/с и 58 к/с соответственно с разницей в 18%.

Call of Duty тестировалась с высоким пресетом. В 1080p удалось получить в ней 108 к/с и 136 к/с (RTX 3060 и 4060 соответственно, разница 26%), в 1440p - 81 к/с и 100 к/с соответственно с разницей в 23%.

Примерно такая же ситуация была в остальных играх. Со всеми результатами вы можете ознакомиться, посмотрев изображения ниже.