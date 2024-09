RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх в 1440p

Игра The Witcher 3 запускалась с пресетом High, RT Off. Средний FPS в ней составлял 74 к/с (RTX 4060) и 67 к/с (RTX 3060).

В игре Warzone с ультра-пресетом средняя производительность составляла 63 и 57 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).

The Last of Us тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 46 и 44 к/с с RTX 4060 и 3060.

Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. В среднем показатели производительности в ней составляли 100 к/с (4060) и 72 к/с (3060).

Игра Spider-Man Remastered запускалась с пресетом Very High, RT On. Средний FPS в ней равнялся 53 к/с (RTX 4060) и 44 к/с (RTX 3060).

В Metro Exodus с RT On, Ultra Details удалось в среднем получить 61 к/с (4060) и 50 к/с (3060).

Проект Sons of Forest тестировался с ультра-графикой. Средняя производительность в игре составляла 83 к/с (4060) и 77 к/с (3060).

Rainbow Six Siege запускалась с ультра-пресетом. В среднем в игре FPS равнялся 256 к/с (RTX 4060) и 211 к/с (RTX 3060).

Senua’s Saga Hellblade II шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 27 к/с и 23 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).

В игре Baldur’s Gate 3 на ультра-графике средняя производительность равнялась 60 к/с (4060) и 48 к/с (3060).

Starield тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в этой игре равнялся 45 к/с (RTX 4060) и 36 к/с (RTX 3060).

Вывод

В целом по среднему FPS в современных играх разница между RTX 4060 и 3060 составляла 20% (72 к/с и 60 к/с соответственно).

Тестовый стенд: