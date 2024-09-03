RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх в 1440p

A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (RTX 4060) и 34 к/с (RTX 3060).

Alan Wake тестировалась с высоким пресетом. В ней средняя производительность составляла 31 к/с и 27 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).

В игре AC Odyssey с графикой Ultra High средняя частота кадров составляла 65 к/с (4060) и 56 к/с (3060).

Cyberpunk 2077 шёл с ультра-настройками. Средний FPS в этой игре был почти одинаковый: 47 и 46 к/с с RTX 4060 и 3060 соответственно.

Doom Eternal запускался с пресетом Ultra. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 153 к/с (RTX 4060) и 128 к/с (RTX 3060).

Игра God of War шла тоже с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составила 54 к/с (4060) и 52 к/с (3060).

GTA 5 тестировалась с Ultra Details, 4X AA. В среднем в этой игре производительность составляла 79 к/с (RTX 4060) и 47 к/с (RTX 3060).

В игре Hogwarts Legacy с высоким пресетом удалось в среднем получить 80 к/с (4060) и 49 к/с (3060).

Horizon Forbidden West шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 49 к/с и 42 к/с (с 4060 и 3060 соответственно).

Игра Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом Very High. В среднем в ней FPS составлял 68 и 63 к/с с RTX 4060 и 3060 соответственно.

Mafia Definitive Edition запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 76 (4060) к/с и 64 к/с (3060).

В игре Remnant 2 с ультра-графикой в среднем удалось получить 36 к/с (RTX 4060) и 32 к/с (RTX 3060).