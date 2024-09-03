RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх в 1440p

RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх в 1440pВ основном RTX 4060 была ненамного лучше
A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (RTX 4060) и 34 к/с (RTX 3060).
Alan Wake тестировалась с высоким пресетом. В ней средняя производительность составляла 31 к/с и 27 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).
В игре AC Odyssey с графикой Ultra High средняя частота кадров составляла 65 к/с (4060) и 56 к/с (3060).
Cyberpunk 2077 шёл с ультра-настройками. Средний FPS в этой игре был почти одинаковый: 47 и 46 к/с с RTX 4060 и 3060 соответственно.
Doom Eternal запускался с пресетом Ultra. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 153 к/с (RTX 4060) и 128 к/с (RTX 3060).
Игра God of War шла тоже с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составила 54 к/с (4060) и 52 к/с (3060).
GTA 5 тестировалась с Ultra Details, 4X AA. В среднем в этой игре производительность составляла 79 к/с (RTX 4060) и 47 к/с (RTX 3060).
В игре Hogwarts Legacy с высоким пресетом удалось в среднем получить 80 к/с (4060) и 49 к/с (3060).
Horizon Forbidden West шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 49 к/с и 42 к/с (с 4060 и 3060 соответственно).
Игра Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом Very High. В среднем в ней FPS составлял 68 и 63 к/с с RTX 4060 и 3060 соответственно.
Mafia Definitive Edition запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 76 (4060) к/с и 64 к/с (3060).
В игре Remnant 2 с ультра-графикой в среднем удалось получить 36 к/с (RTX 4060) и 32 к/с (RTX 3060).
Игра The Witcher 3 запускалась с пресетом High, RT Off. Средний FPS в ней составлял 74 к/с (RTX 4060) и 67 к/с (RTX 3060).
В игре Warzone с ультра-пресетом средняя производительность составляла 63 и 57 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).
The Last of Us тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 46 и 44 к/с с RTX 4060 и 3060.
Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. В среднем показатели производительности в ней составляли 100 к/с (4060) и 72 к/с (3060).
Игра Spider-Man Remastered запускалась с пресетом Very High, RT On. Средний FPS в ней равнялся 53 к/с (RTX 4060) и 44 к/с (RTX 3060).
В Metro Exodus с RT On, Ultra Details удалось в среднем получить 61 к/с (4060) и 50 к/с (3060).
Проект Sons of Forest тестировался с ультра-графикой. Средняя производительность в игре составляла 83 к/с (4060) и 77 к/с (3060).
Rainbow Six Siege запускалась с ультра-пресетом. В среднем в игре FPS равнялся 256 к/с (RTX 4060) и 211 к/с (RTX 3060).
Senua’s Saga Hellblade II шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 27 к/с и 23 к/с (с RTX 4060 и 3060 соответственно).
В игре Baldur’s Gate 3 на ультра-графике средняя производительность равнялась 60 к/с (4060) и 48 к/с (3060).
Starield тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в этой игре равнялся 45 к/с (RTX 4060) и 36 к/с (RTX 3060).
Вывод
В целом по среднему FPS в современных играх разница между RTX 4060 и 3060 составляла 20% (72 к/с и 60 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 7900X;
- система охлаждения Cooler Master Ml360 AIO;
- материнская плата Asus Rog Strix B650;
- оперативная память 2×16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 96;
- видеокарта Galax Gaming RTX 3060 12 ГБ triple fans/Gigabyte Gaming OC RTX 4060 8 ГБ DDR6 triple fans.