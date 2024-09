RTX 4060 из настольного ПК и ноутбука сравнили по производительности в играх

Многие наверняка задумывались, насколько большая разница в производительности между игровыми компьютером и ноутбуком. Вот что показал эксперимент автора YouTube-канала «Техно-Грааль».

Разницу в характеристиках и тестах ноутбучной и десктопной видеокарт вы можете увидеть ниже.

Что касается игр, то все они запускались в Full HD. Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. С отключенными DLSS и RT разница по среднему FPS между видеокартами составляла всего 7% в пользу десктопной (69 и 74 к/с соответственно). С DLSS эта разница вновь составила всего 7%, с DLSS и RT — 11% (35 и 39 к/с соответственно).

Warzone тестировалась тоже с высокой графикой. При отключенной функции DLSS удалось с десктопной видеокартой получить на 9% больше (88 и 96 к/с в среднем с ноутбучной и обычной 4060), при активации DLSS — на 7% больше (115 и 123 к/с соответственно).

The Last of Us шла с «максимальным» пресетом. В среднем при DLSS Off в этой игре производительность составляла 48 к/с (ноутбук) и 49 /с (компьютер), при DLSS On — 75 и 81 к/с соответственно (разница — 8%).

В игре Hunt Showdown на ультра-настройках с настольным ПК удалось получить только на 5% больше, чем с ноутбуком (46 и 44 к/с соответственно).

В CS 2 разница по среднему FPS составила аж 44%: 288 к/с у ноутбучной 4060 и 410 к/с у десктопной. Та же история была в Hogwarts Legacy.

Все замеры вы можете увидеть ниже на изображениях.