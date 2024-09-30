RTX 4060 из настольного ПК и ноутбука сравнили по производительности в играх

RTX 4060 из настольного ПК и ноутбука сравнили по производительности в играхРазница оказалась меньше, чем вы думаете
Многие наверняка задумывались, насколько большая разница в производительности между игровыми компьютером и ноутбуком. Вот что показал эксперимент автора YouTube-канала «Техно-Грааль».
Разницу в характеристиках и тестах ноутбучной и десктопной видеокарт вы можете увидеть ниже.
Что касается игр, то все они запускались в Full HD. Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. С отключенными DLSS и RT разница по среднему FPS между видеокартами составляла всего 7% в пользу десктопной (69 и 74 к/с соответственно). С DLSS эта разница вновь составила всего 7%, с DLSS и RT — 11% (35 и 39 к/с соответственно).
Warzone тестировалась тоже с высокой графикой. При отключенной функции DLSS удалось с десктопной видеокартой получить на 9% больше (88 и 96 к/с в среднем с ноутбучной и обычной 4060), при активации DLSS — на 7% больше (115 и 123 к/с соответственно).
The Last of Us шла с «максимальным» пресетом. В среднем при DLSS Off в этой игре производительность составляла 48 к/с (ноутбук) и 49 /с (компьютер), при DLSS On — 75 и 81 к/с соответственно (разница — 8%).
В игре Hunt Showdown на ультра-настройках с настольным ПК удалось получить только на 5% больше, чем с ноутбуком (46 и 44 к/с соответственно).
В CS 2 разница по среднему FPS составила аж 44%: 288 к/с у ноутбучной 4060 и 410 к/с у десктопной. Та же история была в Hogwarts Legacy.
Все замеры вы можете увидеть ниже на изображениях.
Вывод
Ноутбчная видеокарта RTX 4060 даже со снижением лимитов до 85 Вт выдаёт шикарные результаты в играх. В среднем она оказывается всего на 5% медленнее, чем десктопный аналог. Конечно, вы можете купить ноутбук с этой видеокартой, но нужно понимать, что в большинстве случае его придётся улучшать: ставить второй модуль оперативной памяти, добавлять или заменять М.2-накопитель. Возможно, вам также нужно будет покупать охлаждающую подставку или менять термопасту. При этом ноутбучные видеокарты 4070, 4080 и 4090 отличаются от тех, кто для ПК, намного сильнее, чем 3060 и 4060: разница может составлять 50% и больше.
Характеристики ноутбука Colorful A10003400454:
- диагональ 15.6″;
- процессор Core i5−13500H;
- оперативная память 16 ГБ (добавлен модуль ещё на 16 ГБ);
- SSD 512 ГБ;
- накопитель М.2 (был добавлен дополнительно);
- видеокарта GeForce RTX 4060 8 ГБ.
Характеристики настольного компьютера:
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8 ГБ Palit StormX;
- процессор AMD Ryzen 7800X3D;
- оперативная память DDR5 KINGBANK 48 ГБ 6200 CL 30;
- корпус Lian li lancool iii;
- матплата Gigabyte b650 Aorus Elite.