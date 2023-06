RTX 4060 сравнили с 3060 Ti в современных играх

Игра Resident Evil 4 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 117 к/с (RTX 4060) и 119 к/с (3060 Ti), в 1440p - с 84 и 82 к/с соответственно.

The Last of Us шла в разрешении 1080p со средним FPS 59 к/с и 67 к/с (4060 и 3060 Ti). В разрешении 1440p эти показатели равнялись 41 к/с (RTX 4060) и 50 к/с (RTX 3060 Ti).

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в Full HD в среднем с 92 к/с (RTX 4060) и 101 к/с (RTX 3060 Ti), в 1440p - с 65 и 71 к/с.

Dying Light 2 запускалась в 1080p с 87 к/с (4060) и 93 к/с (3060 Ti), в 1440p - с 55 и 64 к/с.

В Hitman III в 1080p в среднем удалось получить 117 к/с (с RTX 4060) и 127 к/с (с RTX 3060 Ti), в разрешении 1440p - 80 и 88 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p шла в среднем с 87 к/с и 96 к/с (с RTX 4060 и 3060 Ti соответственно), в разрешении 1440p - с 54 и 62 к/с.