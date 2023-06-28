RTX 4060 сравнили с 3060 Ti в современных играх

RTX 4060 сравнили с 3060 Ti в современных играхВот что можно получить в 1080p и 1440p
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты узнали, какую среднюю производительность стоит ожидать от RTX 4060 и 3060 Ti в играх на ультра-настройках графики.
Игра Resident Evil 4 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 117 к/с (RTX 4060) и 119 к/с (3060 Ti), в 1440p - с 84 и 82 к/с соответственно.
The Last of Us шла в разрешении 1080p со средним FPS 59 к/с и 67 к/с (4060 и 3060 Ti). В разрешении 1440p эти показатели равнялись 41 к/с (RTX 4060) и 50 к/с (RTX 3060 Ti).
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в Full HD в среднем с 92 к/с (RTX 4060) и 101 к/с (RTX 3060 Ti), в 1440p - с 65 и 71 к/с.
Dying Light 2 запускалась в 1080p с 87 к/с (4060) и 93 к/с (3060 Ti), в 1440p - с 55 и 64 к/с.
В Hitman III в 1080p в среднем удалось получить 117 к/с (с RTX 4060) и 127 к/с (с RTX 3060 Ti), в разрешении 1440p - 80 и 88 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p шла в среднем с 87 к/с и 96 к/с (с RTX 4060 и 3060 Ti соответственно), в разрешении 1440p - с 54 и 62 к/с.
Far Cry 6 в 1080p шла со средней производительностью 118 к/с (RTX 4060) и 125 к/с (RTX 3060 Ti), в 1440p - с 91 и 98 к/с.
Spider-Man Miles Morales запускалась в разрешении 1080p в среднем со 131 к/с (4060) и 148 к/с (3060 Ti), в разрешении 1440p - 93 к/с и 106 к/с.
Forza Horizon 5 шла в Full HD со 104 к/с (RTX 4060) и 107 к/с (RTX 3060 Ti) в среднем, в 1440p - с 85 и 92 к/с.
В A Plague Tale Requiem в 1080p средняя частота кадров находилась на уровне 76 к/с и 87 к/с (RTX 4060 и 3060 Ti), в 1440p эти показатели равнялись 59 и 67 к/с.
Watch Dogs Legion в Full HD в среднем шла со 121 к/с и 123 к/с (4060 и 3060 Ti соответственно), в 1440p - с 80 и 91 к/с.
Вывод
Лидировала во всех играх видеокарта RTX 3060 Ti. Но отрыв у неё от RTX 4060 был не такой уж значительный. В 1080p он составлял 7% (101 к/с у 4060 и 108 к/с у 3060 Ti), в 1440p - 10% (72 к/с и 79 к/с).
По энергопотреблению вперёд вырывается сборка с RTX 4060 (346 Вт против 421 Вт).
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.