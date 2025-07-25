Самыми популярными по выручке стали видеокарты среднего и продвинутого уровня от Palit. Лидирует Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC 12 ГБ. В топ также вошли Palit RTX 4070 Dual 12 ГБ и Palit RTX 4060 Ti Dual V1 8 ГБ — оптимальный выбор для бюджетных сборок до 100 тысяч рублей.

По количеству продаж на первом месте — Palit RTX 4060 Ti V1, её выбирают за хорошую производительность в Full HD. Новинки RTX 50, включая Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ почти сразу стали популярными из-за соотношения цены/качество.