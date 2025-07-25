Компьютеры
Опубликовано 25 июля 2025, 12:32
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RTX 4060 Ti 8 ГБ, 3050 и 5060 Ti 16 ГБ — самые продаваемые видеокарты в РФ

Среди моделей в новом состоянии в сетевой рознице
М. Видео-Эльдорадо сообщила о трехкратном росте продаж видеокарт в первом полугодии 2025 года. Спрос увеличился на 233% как по количеству, так и по выручке. Такой рост, очевидно, связан с компьютерными играми, задачами на базе ИИ и появлением новых моделей RTX 50.
RTX 4060 Ti 8 ГБ, 3050 и 5060 Ti 16 ГБ — самые продаваемые видеокарты в РФ

© Palit

Самыми популярными по выручке стали видеокарты среднего и продвинутого уровня от Palit. Лидирует Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC 12 ГБ. В топ также вошли Palit RTX 4070 Dual 12 ГБ и Palit RTX 4060 Ti Dual V1 8 ГБ — оптимальный выбор для бюджетных сборок до 100 тысяч рублей.

По количеству продаж на первом месте — Palit RTX 4060 Ti V1, её выбирают за хорошую производительность в Full HD. Новинки RTX 50, включая Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ почти сразу стали популярными из-за соотношения цены/качество.

RTX 4060 Ti 8 ГБ, 3050 и 5060 Ti 16 ГБ — самые продаваемые видеокарты в РФ

© Palit RTX 4060 Ti V1

Несмотря на новые поколения, ASUS RTX 3050 Dual OC Edition 6 ГБ остается востребованной среди тех, кто ищет надежную видеокарту для офиса и мультимедиа.

Да и видеокарты продолжают активно покупать не только для игр, но и для работы с видео и нейросетями, сообщает компания.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
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