RTX 4070 12 ГБ сравнили с RX 6800 16 ГБ и 6800 XT 16 ГБ

Horizon Forbidden West запускалась в 1440p со средней частотой кадров 87 к/с (RTX 4070), 80 к/с (RX 6800) и 93 к/с (RX 6800 XT), в 4К — с 58, 54 и 61 к/м соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1440p в среднем со 109 к/с (RTX 4070), 110 к/с (RX 6800) и 122 к/с (RX 6800 XT), в разрешении 4К — с 63, 61 и 70 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p со средним FPS 84 к/с (4070), 74 к/с (6800), 83 к/с (6800 XT), в 4К — с 38, 32 и 39 к/с соответственно.

В игре Resident Evil 4 удалось в 1440p в среднем получить 123 к/с (RTX 4070), 111 к/с (RX 6800) и 126 к/с (RX 6800 XT), в разрешении 4К — 67, 62 и 71 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась в разрешении 2К в среднем со 130 к/с (RTX 4070), 121 к/с (RX 6800) и 134 к/с (RX 6800 XT), в 4К — с 90, 82 и 93 к/с соответственно.

The Last of Us шла в 1440p со средней производительностью 74 к/с (RTX 4070), 63 к/с (RX 6800) и 72 к/с (RX 6800 XT), в 4К — с 36, 32, 39 к/с в среднем соответственно.