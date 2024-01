RTX 4070 Super сравнили с новой 4070 Ti Super в 15 играх

Ratchet & Clank Rift Apart запускалась с графикой Very High, RT Very High, DLSS Off. С видеокартой RTX 4070 S в среднем удалось получить 67 к/с, с RTX 4070 Ti S — 76 к/с.

Игра Avatar: Frontiers of Pandora тестировалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров здесь равнялась 55 к/с (RTX 4070 S) и 66 к/с (RTX 4070 Ti S).

Alan Wake 2 шла с графикой High, RT High, PT Off, DLSS Quality. Средний FPS в ней составлял 48 к/с (4070 S) и 53 к/с (4070 Ti S).

В Forza Motorsport на настройках графики Ultra, RT Ultra, DLSS Off в среднем удалось получить 70 к/с (RTX 4070 S) и 79 к/с (4070 Ti S).

Starfield запускалась с ультра-пресетом и DLSS Off. Средняя производительность в ней составляла 66 к/с (RTX 4070 S) и 73 к/с (RTX 4070 Ti S).

The Last of Us Part 1 шла с ультра-графикой. Средний FPS составил в этой игре 79 к/с (4070 S) и 93 к/с (4070 Ti S).

В игре Hogwarts Legacy с графикой Ultra средняя частота кадров равнялась 84 к/с (с RTX 4070 S) и 95 к/с (RTX 4070 Ti S).

Игра RoboCop: Rogue City шла с графикой Epic. Средняя производительность в ней составляла 64 к/с (4070 S) и 73 к/с (4070 Ti S).