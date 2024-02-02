RTX 4080 Super в разгоне сравнили со стандартной RTX 4090 в играх

RTX 4080 Super в разгоне сравнили со стандартной RTX 4090 в играхЗапускали все проекты с пресетом Ultra
Call of Duty Modern Warfare III в разрешении 1440p шла со средней частотой кадров 208 к/с (RTX 4080 S) и 239 к/с (RTX 4090), в 4К — с 139 к/с и 167 к/с соответственно. При повторном тестировании в этой же игре средний FPS составил в 1440p 196 к/с и 221 к/с соответственно, в 4К — 122 к/с и 149 к/с соответственно.
God of War запускалась в 1440p со средней производительностью 174 к/с (RTX 4080 S) и 201 к/с (RTX 4090), в 4К — со 125 и 142 к/с соответственно.
В The Last of Us удалось в 1440p в среднем получить 123 к/с (с RTX 4080 S) и 148 к/с (с RTX 4090), в разрешении 4К — 76 к/с и 87 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в 1440p со средним FPS на уровне 196 к/с (RTX 4080 S) и 209 к/с (RTX 4090), в 4К — со 120 к/с и 141 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Modern Warfare II запускалась в QHD со средней частотой кадров 169 к/с (RTX 4080 S) и 181 к/с (RTX 4090), в 4К — со 113 к/с и 135 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со средней частотой производительностью в районе 167 к/с (с 4080 S) и 194 к/с (4090), в разрешении 4К — с 87 и 106 к/с соответственно.
Hitman III запускался в 1440p со средней частотой кадров 211 к/с (RTX 4080 S) и 213 к/с (RTX 4090), в 4К — со 156 к/с и 181 к/с в среднем соответственно.
Cyberpunk 2077 шёл в разрешении 1440p со средним FPS 140 к/с (RTX 4080 S) и 177 к/с (RTX 4090), в разрешении 4К — с 70 и 88 к/с соответственно.
Игра Horizon Zero Dawn тестировалась в QHD со средней производительностью 216 к/с (с RTX 4080 S) и 225 к/с (с RTX 4090), в 4К — со 131 к/с и 158 к/с (соответственно).
Assassin’s Creed Valhalla шла в 1440p со 169 к/с и 185 к/с в среднем (с RTX 4080 S и RTX 4090 соответственно), в 4К — со 107 и 121 к/с.
Red Dead Redemption запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 159 к/с (RTX 4080 S) и 178 к/с (RTX 4090), в 4К — со 106 и 125 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла в 1440p со средним FPS на уровне 207 к/с (с RTX 4080 S) и 232 к/с (с RTX 4090), в 4К — со 153 к/с и 181 к/с соответственно.
Spider-Man тестировалась в 1440p со средней частотой кадров 238 к/с (RTX 4080 S) и 257 к/с (RTX 4090), в 4К — со 142 к/с и 177 к/с соответственно.
Наконец, в Far Cry 6 в 1440p средняя производительность находилась на уровне 185 к/с (RTX 4080 S) и 192 к/с (RTX 4090), в 4К — 139 к/с и 165 к/с.
Вывод
Как видно из результатов тестирования выше, даже с разгоном RTX 4080 Super не смогла обогнать RTX 4090. В 1440p разница по среднему FPS во всех играх между 4080 S и 4090 составляла 10% (183 к/с и 202 к/с), в 4К — 18% (119 к/с и 141 к/с).
Характеристики игровых сборок: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB @overclock/NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB @Stock; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.