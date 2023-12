RTX 4090 на драйверах 2022 и 2023 гг. сравнили в играх

Call of Duty Modern Warfare запускалась в 1440p со средней частотой кадров 193 к/с (с WHQL 527.56) и 198 к/с (с WHQL 546.33). В разрешении 4К удалось получить 156 к/с и 158 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в 1440p со 184 к/с (WHQL 527.56) и 193 к/с (WHQL 546.33) в среднем, в 4К - со 134 и 136 к/с соответственно.

The Last of Us тестировалась в разрешении 1440p в среднем со 147 к/с (WHQL 527.56) и 151 к/с (WHQL 546.33), в 4К - с 85 к/с и 87 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II шла в 1440p со средним FPS на уровне 182 к/с (драйвер 2022 года) и 185 к/с (драйвер 2023 года), в 4К - со 134 к/с и 135 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 192 к/с (WHQL 527.56) и 193 к/с (WHQL 546.33), в разрешении 4К - со 104 к/с и 107 к/с.

Игра Hitman III запускалась в 1440p со средней производительностью в районе 209 к/с (WHQL 527.56) и 211 к/с (WHQL 546.33). В 4К удалось получить при этом 179 к/с и 182 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p удалось получить в среднем 170 к/с и 174 к/с (с WHQL 527.56 и WHQL 546.33 соответственно), в 4К - 82 к/с и 86 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn шла в 1440p с 210 и 219 к/с в среднем (WHQL 527.56 и WHQL 546.33 соответственно), в разрешении 4К - 156 к/с и 159 к/с соответственно.