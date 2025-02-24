RTX 4090 сместила RTX 5090 в недавнем тесте производительности PassMark

Опубликовано 24 февраля 2025, 20:151 мин.
RTX 4090 сместила RTX 5090 в недавнем тесте производительности PassMarkОтстает от RTX 4090
Nvidia GeForce RTX 5090, некогда занимавшая первое место в бенчмарке PassMark для премиум GPU, теперь опустилась на второе место, уступив RTX 4090 1,02%. Это произошло после того, как были проведены дополнительные тесты, показавшие снижение среднего балла RTX 5090.
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Изначально RTX 5090 превосходила своего предшественника на 2,85%, но по мере увеличения количества протестированных устройств ее оценка производительности снизилась на 3,71%, а у RTX 4090 она немного выросла.
Существует несколько возможных причин такого падения. У некоторых карт RTX 5090 возникли проблемы с драйверами, даже после обновлений. Также поступают сообщения об отсутствии в части карт аппаратных компонентов, которые необходимы для рендеринга изображений, а ограниченная доступность RTX 5090 означает, что было протестировано меньшее количество устройств по сравнению с RTX 4090.