RTX 4090 сместила RTX 5090 в недавнем тесте производительности PassMark

Существует несколько возможных причин такого падения. У некоторых карт RTX 5090 возникли проблемы с драйверами, даже после обновлений. Также поступают сообщения об отсутствии в части карт аппаратных компонентов, которые необходимы для рендеринга изображений, а ограниченная доступность RTX 5090 означает, что было протестировано меньшее количество устройств по сравнению с RTX 4090.