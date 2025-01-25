RTX 5090 размерами примерно с Xbox Series S, но был и больший прототип

Опубликовано 25 января 2025, 14:151 мин.
RTX 5090 размерами примерно с Xbox Series S, но был и больший прототипNvidia объясняет изменения в дизайне
Недавно Nvidia выпустила видеоролик, в котором подробно рассказала об эволюции своих видеокарт Founders Edition, уделив особое внимание дизайну новой модели RTX 5090. Компания подтвердила существование раннего прототипа, известного как «Titan ADA», который отличался большой четырехслотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами. Эта конструкция, несмотря на свою мощность, была громоздкой и помещалась только в некоторые корпуса ПК.
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Эндрю Белл, вице-президент по системным продуктам Nvidia, объяснил, что компании не нравился громоздкий размер четырехслотовой карты, так как он был непрактичен для многих пользователей. Прототип повлиял на конструкторские решения Nvidia, что привело к созданию более компактной и эффективной системы охлаждения в финальной версии RTX 5090.
В новом дизайне используется модульная система из четырех частей с отдельной платой ввода-вывода, что улучшает воздушный поток и позволяет поместить карту всего в два слота на материнской плате по сравнению с трехслотовым дизайном предыдущей модели RTX 4090.