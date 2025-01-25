RTX 5090 размерами примерно с Xbox Series S, но был и больший прототип

Эндрю Белл, вице-президент по системным продуктам Nvidia, объяснил, что компании не нравился громоздкий размер четырехслотовой карты, так как он был непрактичен для многих пользователей. Прототип повлиял на конструкторские решения Nvidia, что привело к созданию более компактной и эффективной системы охлаждения в финальной версии RTX 5090.

В новом дизайне используется модульная система из четырех частей с отдельной платой ввода-вывода, что улучшает воздушный поток и позволяет поместить карту всего в два слота на материнской плате по сравнению с трехслотовым дизайном предыдущей модели RTX 4090.