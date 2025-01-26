RTX 5090: термопасту сравнили с жидким металлом и не увидели большой разницы

Опубликовано 26 января 2025, 04:301 мин.
RTX 5090: термопасту сравнили с жидким металлом и не увидели большой разницыНо лучше жидкий металл
RTX 5090 Founders Edition, первая видеокарта Nvidia с термопастой из жидкого металла, была протестирована для сравнения эффективности охлаждения со стандартной термопастой. TechPowerUp обнаружил небольшую разницу в температуре: при переходе с жидкого металла на термопасту Arctic MX-6 средняя температура GPU увеличилась на 1,8 °C, с 77,6 °C до 79,4 °C.
Хотя изменение температуры минимально, оно показывает, что термопаста может использоваться в качестве альтернативы жидкому металлу в ситуациях, когда необходимо повторное нанесение. Разница в 1,8 °C вряд ли повлияет на реальную производительность.
Интересно, что Nvidia внесла коррективы в конструкцию RTX 5090, установив более низкую точку «троттлинга» для GPU — 83 °C по сравнению с 90 °C у старых моделей.
Nvidia также защитила жидкий металл уплотнением вокруг GPU, чтобы предотвратить утечки и окисление, что может помочь продлить срок службы жидкого металла. Однако, как и все термоматериалы, и термопаста, и жидкий металл со временем деградируют из-за регулярного использования.