RTX 5090: термопасту сравнили с жидким металлом и не увидели большой разницы

Хотя изменение температуры минимально, оно показывает, что термопаста может использоваться в качестве альтернативы жидкому металлу в ситуациях, когда необходимо повторное нанесение. Разница в 1,8 °C вряд ли повлияет на реальную производительность.

Интересно, что Nvidia внесла коррективы в конструкцию RTX 5090, установив более низкую точку «троттлинга» для GPU — 83 °C по сравнению с 90 °C у старых моделей.

Nvidia также защитила жидкий металл уплотнением вокруг GPU, чтобы предотвратить утечки и окисление, что может помочь продлить срок службы жидкого металла. Однако, как и все термоматериалы, и термопаста, и жидкий металл со временем деградируют из-за регулярного использования.