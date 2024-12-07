Компьютеры
Опубликовано 07 декабря 2024, 18:54
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Руководитель Apple объяснил выбор модульного хранилища в M4 Mac mini

И перенесённую кнопку питания
В недавнем интервью вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Кейт Бержерон поделилась подробностями о дизайнерских решениях M4 Mac mini, включая модульную систему хранения и перенесённую кнопку питания.
Руководитель Apple объяснил выбор модульного хранилища в M4 Mac mini

© Apple

Вскрытие M4 Mac mini показало наличие модульной системы хранения, но Бержерон уточнила, что она не является легко модернизируемой. Из-за компактного дизайна Mac mini на логической плате не хватает места для встроенного накопителя в старших конфигурациях. Модульная система позволяет Apple предлагать больше вариантов хранения данных, несмотря на ограниченное пространство.

Еще одним предметом обсуждения стало новое расположение кнопки питания. Теперь она находится в нижней части устройства, а не на задней. Бержерон объяснила, что с учётом того, что новый дизайн ориентирован на максимальное использование портов ввода-вывода, это изменение было необходимо.

Бержерон также рассказала о новой технологии, разработанной Apple для точной резки алюминиевого корпуса Mac mini — используется нейлоновая проволока с алмазным напылением.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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