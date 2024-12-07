Руководитель Apple объяснил выбор модульного хранилища в M4 Mac mini

Вскрытие M4 Mac mini показало наличие модульной системы хранения, но Бержерон уточнила, что она не является легко модернизируемой. Из-за компактного дизайна Mac mini на логической плате не хватает места для встроенного накопителя в старших конфигурациях. Модульная система позволяет Apple предлагать больше вариантов хранения данных, несмотря на ограниченное пространство.

Еще одним предметом обсуждения стало новое расположение кнопки питания. Теперь она находится в нижней части устройства, а не на задней. Бержерон объяснила, что с учётом того, что новый дизайн ориентирован на максимальное использование портов ввода-вывода, это изменение было необходимо.

Бержерон также рассказала о новой технологии, разработанной Apple для точной резки алюминиевого корпуса Mac mini — используется нейлоновая проволока с алмазным напылением.