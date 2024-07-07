Руководитель Huawei рассказал о сохранении лидерства Китая в области ИИ

Опубликовано 07 июля 2024, 17:55
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Руководитель Huawei рассказал о сохранении лидерства Китая в области ИИНесмотря на санкции США
На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае руководитель Huawei Cloud Чжан Пинъань рассказал о стратегии Huawei по сохранению лидерства Китая в области искусственного интеллекта в условиях санкций США. Чжан утверждает, что Китай может продвигаться вперед в области инноваций, не завися исключительно от передовых решений Nvidia и AMD, на которые сейчас наложены ограничения.
Выделив Huawei Ascend 910 в качестве конкурентоспособной альтернативы Nvidia A100, Чжан признал разрыв в производительности, но подчеркнул возможность для Китая самостоятельно внедрять инновации. Несмотря на проблемы, связанные с устаревшими производственными узлами и ограниченным доступом к передовым технологиям, Huawei стремится использовать облачные, пограничные и сетевые технологии для оптимизации эффективности ИИ и снижения энергопотребления, пишут СМИ.
В своем видении Чжан делает упор на целостную технологическую интеграцию, а не на конкретное оборудование, позиционируя облако Huawei как ключевой элемент в предоставлении решений для ИИ.