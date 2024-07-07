Руководитель Huawei рассказал о сохранении лидерства Китая в области ИИ

Выделив Huawei Ascend 910 в качестве конкурентоспособной альтернативы Nvidia A100, Чжан признал разрыв в производительности, но подчеркнул возможность для Китая самостоятельно внедрять инновации. Несмотря на проблемы, связанные с устаревшими производственными узлами и ограниченным доступом к передовым технологиям, Huawei стремится использовать облачные, пограничные и сетевые технологии для оптимизации эффективности ИИ и снижения энергопотребления, пишут СМИ.

В своем видении Чжан делает упор на целостную технологическую интеграцию, а не на конкретное оборудование, позиционируя облако Huawei как ключевой элемент в предоставлении решений для ИИ.