Руководитель Pure Storage: после 2028 года жесткие диски продаваться больше не будут

Шон Розмарин, вице-президент по исследованиям и разработкам компании Pure Storage, подчеркнул, что основным фактором, определяющим этот сдвиг, является стоимость электроэнергии. Хотя снижение стоимости твердотельных накопителей и модулей потока данных (DFM) компании Pure также способствует снижению цены дисков, Розмарин подчеркнул важность именно энергопотребления.

Однако у производителей жестких дисков другая точка зрения. Компания Seagate, производитель жестких дисков, опровергла заявления о том, что SSD сделают HDD устаревшими.

Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2026 году на долю SSD корпоративного класса будет приходиться лишь 35% эксабайт хранимых данных, что ставит под сомнение сроки, установленные Розмарином на 2028 год.