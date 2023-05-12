Руководитель Pure Storage: после 2028 года жесткие диски продаваться больше не будут

Руководитель Pure Storage: после 2028 года жесткие диски продаваться больше не будутНо вот Seagate (и не только) с ним не согласна
В «борьбе» между жесткими дисками (HDD) и твердотельными накопителями (SSD) один из руководителей компании Pure Storage сделал смелое предсказание, заявив, что жесткие диски перестанут продаваться после 2028 года из-за роста стоимости электроэнергии и снижения цен на флэш-память NAND.
Шон Розмарин, вице-президент по исследованиям и разработкам компании Pure Storage, подчеркнул, что основным фактором, определяющим этот сдвиг, является стоимость электроэнергии. Хотя снижение стоимости твердотельных накопителей и модулей потока данных (DFM) компании Pure также способствует снижению цены дисков, Розмарин подчеркнул важность именно энергопотребления.
Однако у производителей жестких дисков другая точка зрения. Компания Seagate, производитель жестких дисков, опровергла заявления о том, что SSD сделают HDD устаревшими.
Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2026 году на долю SSD корпоративного класса будет приходиться лишь 35% эксабайт хранимых данных, что ставит под сомнение сроки, установленные Розмарином на 2028 год.