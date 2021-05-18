Русская раскладка клавиатуры оказалась защитой от некоторых хакеров

Недавно случилась крупная хакерская атака на компьютерные системы американской топливной компании Colonial Pipeline. В атаке обвинили группировку DarkSide. Хакеры заявили, что у них нет никаких политических мотивов. Но журналист Брайан Кребс утверждает, что это неправда. По его словам, такие группировки как DarkSide настраивают ПО так, чтобы оно работало только в определённых частях мира.

К таким частям мира относятся, как правило, страны бывшего СССР и страны СНГ. Утверждается, что в список DarkSide входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Румыния, Сирия, Туркменистан, Таджикистан, Татарстан, Украина и Узбекистан.

Программы хакеров перед установкой в систему проверяют наличие на ней языка страны из списка. Это делается якобы для правовой защиты.