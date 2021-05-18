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Компьютеры
Сегодня в 14:36

Русская раскладка клавиатуры оказалась защитой от некоторых хакеров

Вредоносное ПО может проверять язык системы перед установкой
Как оказалось, русская раскладка клавиатуры может защитить от атаки некоторых хакерских группировок. Многие вредоносные программы проверяют наличие на компьютере кириллицы, и если она есть, не устанавливаются.

Недавно случилась крупная хакерская атака на компьютерные системы американской топливной компании Colonial Pipeline. В атаке обвинили группировку DarkSide. Хакеры заявили, что у них нет никаких политических мотивов. Но журналист Брайан Кребс утверждает, что это неправда. По его словам, такие группировки как DarkSide настраивают ПО так, чтобы оно работало только в определённых частях мира.

К таким частям мира относятся, как правило, страны бывшего СССР и страны СНГ. Утверждается, что в список DarkSide входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Румыния, Сирия, Туркменистан, Таджикистан, Татарстан, Украина и Узбекистан.

Программы хакеров перед установкой в систему проверяют наличие на ней языка страны из списка. Это делается якобы для правовой защиты.