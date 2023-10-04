RX 570 4 ГБ против GTX 1060 3 ГБ: кто быстрее?Их протестировали в шести играх
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested выяснили, какая видеокарта лучше подходит для игр в Full HD: GTX 1060 3 ГБ или RX 570 4 ГБ.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 39 к/с (RX 570 4 ГБ) и 29 к/с (GTX 1060 3 ГБ), максимальная - 50 к/с и 38 к/с, минимальная - 31 к/с и 21 к/с соответственно.
GTA 5 шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составил 116 к/с (RX 570) и 152 к/с (GTX 1060), максимальный - 149 к/с и 182 к/с, минимальный - 45 к/с и 123 к/с.
В The Witcher 3 с ультра-пресетом средняя производительность находилась на уровне 45 к/с (с RX 570) и 79 к/с (с GTX 1060), максимальная - 52 к/с и 99 к/с соответственно, минимальная - 36 к/с и 62 к/с.
Apex Legends тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 66 к/с (RX 570) и 86 к/с (GTX 1060). Максимальный FPS составлял при этом 80 к/с и 114 к/с (с RX 570 и GTX 1060), минимальный - 60 к/с и 71 к/с соответственно.
Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 64 к/с и 57 к/с (с RX 570 и GTX 1060 соответственно), максимум - 73 к/с и 75 к/с, минимум - 56 к/с и 51 к/с.
В игре Rainbow Six Siege с высокой графикой средняя производительность составляла 177 к/с с RX 570 и 198 к/с с GTX 1060, максимальная - 229 к/с и 668 к/с соответственно, минимальная - 136 к/с и 152 к/с.
Вывод
Удачнее в плане игровой производительности оказалась GTX 1060 3 ГБ. Во всех проектах разница по средней игровой производительности между моделями составила 18% (84,5 к/с у RX 570 и 100 к/с у GTX 1060).
Характеристики сборки с RX 570 4 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte RX 570 4 ГБ (driver version: 23.4.3);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с GTX 1060 3 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gainward GTX 1060 3 ГБ;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).