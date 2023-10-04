RX 570 4 ГБ против GTX 1060 3 ГБ: кто быстрее?

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 39 к/с (RX 570 4 ГБ) и 29 к/с (GTX 1060 3 ГБ), максимальная - 50 к/с и 38 к/с, минимальная - 31 к/с и 21 к/с соответственно.

GTA 5 шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составил 116 к/с (RX 570) и 152 к/с (GTX 1060), максимальный - 149 к/с и 182 к/с, минимальный - 45 к/с и 123 к/с.

В The Witcher 3 с ультра-пресетом средняя производительность находилась на уровне 45 к/с (с RX 570) и 79 к/с (с GTX 1060), максимальная - 52 к/с и 99 к/с соответственно, минимальная - 36 к/с и 62 к/с.