RX 7800 XT или 4070 Ti Super? Сравнение в 1080p, 2k и 4k

RX 7800 XT или 4070 Ti Super? Сравнение в 1080p, 2k и 4kЛучше покупать Nvidia
A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В 1080p в этой игре удалось получить в среднем 89 к/с (RX 7800 XT) и 112 к/с (RTX 4070 Ti Super), в 1440p — 67 и 83 к/с соответственно, в 4К — 41 и 47 к/с соответственно.
Starfield тестировалась с графикой Custom. В разрешении Full HD средний FPS здесь равнялся 83 к/с и 97 к/с (с 7800 ХТ и 4070 Ti Super соответственно), в 2К — 68 и 78 к/с соответственно, в 4К — 43 и 50 к/с соответственно.
Hogwarts Legacy шла с ультра-пресетом. В 2К в этой игре средняя производительность составляла 101 к/с (7800 ХТ) и 99 к/с (4070 Ti S), в 4К — 52 и 55 к/с соответственно, в 2К с RT, FSR/DLSS — 61 и 65 к/с соответственно.
В игре Alan Wake 2 с низким пресетом средняя частота кадров равнялась в 1080p — 100 к/с (7800 XT) и 105 к/с (4070 Ti S), в 1440р — 67 и 77 к/с соответственно, в 4К — 37 и 44 к/с соответственно. Также эта игра запускалась в FHD с RT, FSR/DLSS. В результате удалось получить в среднем 67 и 97 к/с соответственно.
SM Remastered тестировалась в 2К и 4К с пресетом Custom. В разрешении 1440p средняя производительность в этой игре равнялась 141 к/с (7800 ХТ) и 172 к/с (4070 Ti S), в разрешении 4К — 84 и 101 к/с соответственно. В 2К с RT, FSR/DLSS средний FPS составлял 88 и 101 к/с соответственно.
Игра AC Mirage шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре в 1080p равнялась 165 к/с (7800 XT) и 181 к/с (4070 Ti S), в 1440p — 135 и 149 к/с соответственно, в 4К — 84 и 94 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускался с пресетом Custom. В среднем здесь удалось получить в 1080p — 143 к/с с 7800 XT и 150 к/с с 4070 Ti S, в 2К — 93 и 97 к/с соответственно, в 4К — 39 и 41 к/с соответственно, в FHD с RT, FSR/DLSS — 69 и 112 к/с соответственно, в 1440p с RT, FSR/DLSS — 47 и 79 к/с соответственно.
В игре Horizon Forbidden West с кастомной графикой средний FPS в 1080p составлял 95 и 119 к/с (с 7800 XT и 4070 Ti S соответственно), в 1440p — 79 и 95 к/с соответственно, в 4К — 51 и 59 к/с соответственно.
Проект The Last Of Us тестировался с ультра-пресетом. В разрешении 1080p здесь средняя частота кадров составляла 124 к/с (RX 7800 XT) и 131 к/с (RTX 4070 Ti Super), в 1440p — 92 и 98 к/с соответственно, в 4К — 48 и 53 к/с соответственно.
Вывод
RTX 4070 Ti Super оказалась в играх быстрее, чем RX 7800 XT. Если не учитывать замеры с RT и FSR/DLSS, то в 1080p разница в средней производительности между ними составляла 12% (114 к/с и 128 к/с), в 1440p — 12% (94 к/с и 105 к/с), в 4К — 13% (53 к/с и 60 к/с).
Характеристики сборок:
- матплата Asrock x670E PG Lightning;
- процессор AMD Ryzen 7 7800x3D;
- оперативная память Corsair (2×16GB) 6200MHz DDR5;
- видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6/NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- накопитель XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4;
- блок питания Corsair HX1000i Fully Modular (1000w).