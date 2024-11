RX 7800 XT или 4070 Ti Super? Сравнение в 1080p, 2k и 4k

Игра AC Mirage шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре в 1080p равнялась 165 к/с (7800 XT) и 181 к/с (4070 Ti S), в 1440p — 135 и 149 к/с соответственно, в 4К — 84 и 94 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускался с пресетом Custom. В среднем здесь удалось получить в 1080p — 143 к/с с 7800 XT и 150 к/с с 4070 Ti S, в 2К — 93 и 97 к/с соответственно, в 4К — 39 и 41 к/с соответственно, в FHD с RT, FSR/DLSS — 69 и 112 к/с соответственно, в 1440p с RT, FSR/DLSS — 47 и 79 к/с соответственно.

В игре Horizon Forbidden West с кастомной графикой средний FPS в 1080p составлял 95 и 119 к/с (с 7800 XT и 4070 Ti S соответственно), в 1440p — 79 и 95 к/с соответственно, в 4К — 51 и 59 к/с соответственно.

Проект The Last Of Us тестировался с ультра-пресетом. В разрешении 1080p здесь средняя частота кадров составляла 124 к/с (RX 7800 XT) и 131 к/с (RTX 4070 Ti Super), в 1440p — 92 и 98 к/с соответственно, в 4К — 48 и 53 к/с соответственно.

Вывод

RTX 4070 Ti Super оказалась в играх быстрее, чем RX 7800 XT. Если не учитывать замеры с RT и FSR/DLSS, то в 1080p разница в средней производительности между ними составляла 12% (114 к/с и 128 к/с), в 1440p — 12% (94 к/с и 105 к/с), в 4К — 13% (53 к/с и 60 к/с).

Характеристики сборок: