RX 7800 XT или 4070 Ti Super? Сравнение в 1080p, 2k и 4k

A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В 1080p в этой игре удалось получить в среднем 89 к/с (RX 7800 XT) и 112 к/с (RTX 4070 Ti Super), в 1440p — 67 и 83 к/с соответственно, в 4К — 41 и 47 к/с соответственно.

Starfield тестировалась с графикой Custom. В разрешении Full HD средний FPS здесь равнялся 83 к/с и 97 к/с (с 7800 ХТ и 4070 Ti Super соответственно), в 2К — 68 и 78 к/с соответственно, в 4К — 43 и 50 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy шла с ультра-пресетом. В 2К в этой игре средняя производительность составляла 101 к/с (7800 ХТ) и 99 к/с (4070 Ti S), в 4К — 52 и 55 к/с соответственно, в 2К с RT, FSR/DLSS — 61 и 65 к/с соответственно.

В игре Alan Wake 2 с низким пресетом средняя частота кадров равнялась в 1080p — 100 к/с (7800 XT) и 105 к/с (4070 Ti S), в 1440р — 67 и 77 к/с соответственно, в 4К — 37 и 44 к/с соответственно. Также эта игра запускалась в FHD с RT, FSR/DLSS. В результате удалось получить в среднем 67 и 97 к/с соответственно.

SM Remastered тестировалась в 2К и 4К с пресетом Custom. В разрешении 1440p средняя производительность в этой игре равнялась 141 к/с (7800 ХТ) и 172 к/с (4070 Ti S), в разрешении 4К — 84 и 101 к/с соответственно. В 2К с RT, FSR/DLSS средний FPS составлял 88 и 101 к/с соответственно.