Рынок ПК застрял в стагнации, несмотря на шумиху вокруг ИИ

По данным Gartner, глобальные поставки ПК снизились на 1,3% в третьем квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это следует за тремя последовательными кварталами умеренного роста. Gartner объясняет отсутствие спроса тем, что покупатели еще не признают четких преимуществ или деловой ценности ПК с ИИ.

Одной из причин этого может быть отсутствие единого определения для ПК с ИИ. Кроме того, некоторые покупатели машин на Arm с Copilot+ сообщили о худшей производительности с некоторыми приложениями.

Тем не менее, как Gartner, так и Canalys считают, что рынок ПК находится на пути восстановления. Gartner прогнозирует более сильный рост в 2025 году, в то время как Canalys указывает на увеличение делового спроса, обусловленного предстоящим сроком обновления Windows 11.