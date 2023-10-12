Ryzen 5 5600 против 5600G и 5600X: есть ли разница в играх

Ryzen 5 5600 против 5600G и 5600X: есть ли разница в играхИх сравнили в восьми проектах
На YouTube-канале Hardware Tested протестировали игровую производительность Ryzen 5 5600, 5600G и 5600X в Full HD.
Fortnite Chapter 4 запускалась с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составила 105 к/с (R5 5600), 72 к/с (R5 5600G), 102 к/с (R5 5600Х), максимальная - 119, 95 и 119 к/с соответственно, минимальная - 78, 54, 78 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 111 к/с (5600), 104 к/с (5600G) и 101 к/с (5600X), максимальный - 127, 118, 115 к/с соответственно и минимальный - 102, 93, 92 к/с соответственно.
В Rust с максимальными значениями графики средняя производительность равнялась 133 к/с, 94 к/с и 170 к/с (с 5600, 5600G и 5600Х соответственно), максимальная - 163, 105, 199 к/с и минимальная - 106, 82, 152 к/с соответственно.
Warzone 2.0 шла с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 114 к/с, 117 к/с и 118 к/с (с R5 5600, R5 5600G, R5 5600Х соответственно), максимальный FPS - 126, 128, 133 к/с соответственно, минимальный FPS - 104 к/с, 90 к/с и 108 к/с соответственно.
The Witcher 3 шла с настройками графики High. Средняя производительность в ней составляла 97 к/с (R5 5600), 109 к/с (R5 5600G) и 96 к/с (R5 5600X), максимальная - 109 к/с, 121 к/с и 108 к/с соответственно, минимальная - 82 к/с, 95 к/с и 81 к/с соответственно.
Battlefield 5 тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в игре равнялся 120 к/с (5600), 117 к/с (5600G), 119 к/с (5600X), максимальный - 153 к/с, 148 к/с, 151 к/с соответственно, минимальный - 106, 101, 94 к/с соответственно.
CS:GO запускалась тоже с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 587 к/с (R5 5600), 485 к/с (R5 5600G), 599 к/с (5600X), FPS Max. - на уровне 862, 715 и 836 к/с соответственно, FPS Min. - 133, 126, 135 к/с соответственно.
Игра Apex Legends шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась 262 к/с, 234 к/с и 234 к/с с R5 5600, 5600G и 5600X соответственно. Максимальная производительность при этом составила 300 к/с, 266 к/с и 281 к/с соответственно, минимальная - 203, 184 и 181 к/с соответственно.
Вывод
Результаты тестирования получились неоднозначными. В некоторых играх лучше себя показывал процессор Ryzen 5 5600 (Fortnite Chapter 4, Red Dead Redemption 2, Battlefield 5, Apex Legends), в некоторых - R5 5600G (The Witcher 3), в некоторых - 5600X (Rust, Warzone 2.0, CS:GO). В целом же по среднему FPS разница между R5 5600 и R5 5600G составила 14% (191 к/с и 167 к/с соответственно), между 5600 и 5600X - 0,5% (191 к/с и 192 к/с соответственно).
Характеристики сборки с Ryzen 5 5600:
- процессор Ryzen 5 5600;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с R5 5600G:
- процессор Ryzen 5 5600G;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с R5 5600X:
- процессор Ryzen 5 5600X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).