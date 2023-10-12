Ryzen 5 5600 против 5600G и 5600X: есть ли разница в играх

The Witcher 3 шла с настройками графики High. Средняя производительность в ней составляла 97 к/с (R5 5600), 109 к/с (R5 5600G) и 96 к/с (R5 5600X), максимальная - 109 к/с, 121 к/с и 108 к/с соответственно, минимальная - 82 к/с, 95 к/с и 81 к/с соответственно.

Battlefield 5 тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в игре равнялся 120 к/с (5600), 117 к/с (5600G), 119 к/с (5600X), максимальный - 153 к/с, 148 к/с, 151 к/с соответственно, минимальный - 106, 101, 94 к/с соответственно.

CS:GO запускалась тоже с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 587 к/с (R5 5600), 485 к/с (R5 5600G), 599 к/с (5600X), FPS Max. - на уровне 862, 715 и 836 к/с соответственно, FPS Min. - 133, 126, 135 к/с соответственно.

Игра Apex Legends шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась 262 к/с, 234 к/с и 234 к/с с R5 5600, 5600G и 5600X соответственно. Максимальная производительность при этом составила 300 к/с, 266 к/с и 281 к/с соответственно, минимальная - 203, 184 и 181 к/с соответственно.

Вывод

Результаты тестирования получились неоднозначными. В некоторых играх лучше себя показывал процессор Ryzen 5 5600 (Fortnite Chapter 4, Red Dead Redemption 2, Battlefield 5, Apex Legends), в некоторых - R5 5600G (The Witcher 3), в некоторых - 5600X (Rust, Warzone 2.0, CS:GO). В целом же по среднему FPS разница между R5 5600 и R5 5600G составила 14% (191 к/с и 167 к/с соответственно), между 5600 и 5600X - 0,5% (191 к/с и 192 к/с соответственно).

Характеристики сборки с Ryzen 5 5600:

процессор Ryzen 5 5600;

Ryzen 5 5600; видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);

Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;

Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4; материнская плата ASUS B450-F;

ASUS B450-F; система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;

BeQuite Pure Rock Slim; блок питания Seasonic GX-650W Gold;

Seasonic GX-650W Gold; операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).

Характеристики сборки с R5 5600G:

процессор Ryzen 5 5600G;

Ryzen 5 5600G; видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);

Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;

Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4; материнская плата ASUS B450-F;

ASUS B450-F; система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;

BeQuite Pure Rock Slim; блок питания Seasonic GX-650W Gold;

Seasonic GX-650W Gold; операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).

Характеристики сборки с R5 5600X: