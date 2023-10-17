Ryzen 5 7500F — лучший процессор для недорогого игрового компьютера. Даже инженерный i7-11600HK медленнее

Ведущий YouTube-канала «ТехноПланета» сравнил производительность Ryzen 5 7500F, 4500, 5500 и Intel i7-11600HK QWCC в современных играх и рабочих программах.

R5 4500 и 5500 эксперт тестировал в максимальном разгоне. То есть с частотой 4,4 ГГц и 4,6 ГГц соответственно. При этом Ryzen 5 7500F работал без разгона. Процессор i7-11600HK разогнали до 4,6 ГГц.

Тестовый стенд состоял также из материнской платы Gigabyte A620M S2H, двух модулей оперативной памяти KingBank DDR5 RGB по 16 ГБ с частотой 6400 МГц, видеокарты RTX 3080/RTX 3080 Ti.

С некоторыми результатами тестирования процессоров в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.