Ryzen 5 7500F — лучший процессор для недорогого игрового компьютера. Даже инженерный i7-11600HK медленнее

Ryzen 5 7500F — лучший процессор для недорогого игрового компьютера. Даже инженерный i7-11600HK медленнееВот какие результаты он показывает
В одном из выпусков на YouTube-канале «ТехноПланета» сравнили процессоры R5 7500F, R5 4500, R5 5500 и i7 11600HK QWCC в играх и рабочих программах.
Ведущий YouTube-канала «ТехноПланета» сравнил производительность Ryzen 5 7500F, 4500, 5500 и Intel i7-11600HK QWCC в современных играх и рабочих программах.
R5 4500 и 5500 эксперт тестировал в максимальном разгоне. То есть с частотой 4,4 ГГц и 4,6 ГГц соответственно. При этом Ryzen 5 7500F работал без разгона. Процессор i7-11600HK разогнали до 4,6 ГГц.
Тестовый стенд состоял также из материнской платы Gigabyte A620M S2H, двух модулей оперативной памяти KingBank DDR5 RGB по 16 ГБ с частотой 6400 МГц, видеокарты RTX 3080/RTX 3080 Ti.
С некоторыми результатами тестирования процессоров в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.
С играми ситуация получилась следующей. Запускались они на максимальных настройках графики в 1080p.
Уже в Assassin's Creed Valhalla процессор Ryzen 5 7500F показывает себя заметно лучше остальных. На последнем месте по производительности был R5 4500, далее шёл R5 5500, который обходит 4500 на 15%, за ним - i7-11600HK и 7500F. Между R5 7500F и R5 4500 разница составляла 54%.
Похожая ситуация была и в других играх. В Forza Horizon 5 последнее место достаётся Ryzen 5 4500, 5500-й процессор его обходит на 20%, i7-11600HK - на 32%, 7500F - на 52%. Правда, в этой игре упор делается в основном на видеокарту.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Процессор Ryzen 5 7500F действительно радует своей производительностью. При переходе с R5 4500 или 5500 на него вы точно заметите существенный прирост FPS.