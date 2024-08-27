Ryzen 5 7500F сравнили с новым Ryzen 5 9600X в играх

Hellblade 2 шла с низким пресетом. В 1080p удалось в этой игре получить в среднем 122 к/с (Ryzen 5 7500F) и 133 к/с (Ryzen 5 9600X), в 1440p — 119 и 127 к/с соответственно, в 4К — 88 и 83 к/с соответственно.

Counter Strike 2 запускалась с графикой Custom. В разрешении Full HD средний FPS в ней равнялся 292 к/с (7500F) и 325 к/с (9600X), в 2К — 257 и 343 к/с соответственно, в 4К — 226 и 236 к/с соответственно.

В игре AC Mirage с низкими настройками графики средняя частота кадров в 1080p составляла 222 к/с (7500F) и 242 к/с (9600X), в 1440p — 205 и 211 к/с соответственно, в 4К — 144 и 137 к/с соответственно.

Horizon Forbidden West тестировалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре в 1080p находился на уровне 158 к/с и 163 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 2К — 153 и 159 к/с соответственно, в 4К — 117 и 112 к/с соответственно.

Игра Hogwarts Legacy шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась в 1080p 51 к/с (R5 7500F) и 57 к/с (R5 9600X), в 1440p — 50 и 56 к/с соответственно, в 4К — 46 и 49 к/с соответственно.

В игре God of War с низким пресетом в 1080p удалось в среднем получить 236 к/с (с 7500F) и 264 к/с (с 9600X), в 1440p — 237 и 261 к/с соответственно, в 4К — 198 и 192 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с графикой Custom. Средний FPS в ней равнялся в 1080p — 150 и 163 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 1440p — 149 и 160 к/с соответственно, в 4К — 108 и 113 к/с соответственно.