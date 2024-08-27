Ryzen 5 7500F сравнили с новым Ryzen 5 9600X в играх

Ryzen 5 7500F сравнили с новым Ryzen 5 9600X в играхБольше всего между ними разница была в 2К
Hellblade 2 шла с низким пресетом. В 1080p удалось в этой игре получить в среднем 122 к/с (Ryzen 5 7500F) и 133 к/с (Ryzen 5 9600X), в 1440p — 119 и 127 к/с соответственно, в 4К — 88 и 83 к/с соответственно.
Counter Strike 2 запускалась с графикой Custom. В разрешении Full HD средний FPS в ней равнялся 292 к/с (7500F) и 325 к/с (9600X), в 2К — 257 и 343 к/с соответственно, в 4К — 226 и 236 к/с соответственно.
В игре AC Mirage с низкими настройками графики средняя частота кадров в 1080p составляла 222 к/с (7500F) и 242 к/с (9600X), в 1440p — 205 и 211 к/с соответственно, в 4К — 144 и 137 к/с соответственно.
Horizon Forbidden West тестировалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре в 1080p находился на уровне 158 к/с и 163 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 2К — 153 и 159 к/с соответственно, в 4К — 117 и 112 к/с соответственно.
Игра Hogwarts Legacy шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась в 1080p 51 к/с (R5 7500F) и 57 к/с (R5 9600X), в 1440p — 50 и 56 к/с соответственно, в 4К — 46 и 49 к/с соответственно.
В игре God of War с низким пресетом в 1080p удалось в среднем получить 236 к/с (с 7500F) и 264 к/с (с 9600X), в 1440p — 237 и 261 к/с соответственно, в 4К — 198 и 192 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с графикой Custom. Средний FPS в ней равнялся в 1080p — 150 и 163 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 1440p — 149 и 160 к/с соответственно, в 4К — 108 и 113 к/с соответственно.
Spider Man Remastered шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в игре составляла в 1080p — 133 к/с (7500F) и 156 к/с (9600X), в 1440p — 133 к/с и 154 к/с соответственно, в 4К — 107 к/с в обоих случаях.
В игре Ghost of Tsushima с пресетом Low в среднем удалось получить в Full HD 190 к/с (7500F) и 196 к/с (9600X), в 2К — 148 и 147 к/с соответственно, в 4К — 82 и 79 к/с соответственно.
Игра Last Of Us тестировалась с низкой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 128 к/с и 130 к/с (1080p, 7500F и 9600X соответственно), 126 и 133 к/с соответственно (1440p), 109 и 104 к/с соответственно (4К).
Starfield запускалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре составил в 1080p — 78 и 85 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 1440p — 78 и 83 к/с соответственно, в 4К — 77 и 79 к/с соответственно.
В COD Warzone 2 с пресетом Basic средняя частота кадров равнялась в 1080p — 208 к/с (7500F) и 219 к/с (9600X), в 1440p — 200 и 213 к/с соответственно, в 4К — 161 и 155 к/с соответственно.
Игра Black Myth Wukong тестировалась с низкой графикой. В 1080p в ней удалось в среднем получить 190 к/с (7500F) и 207 к/с (9600X), в 1440p — 159 и 193 к/с соответственно, в 4К — 100 к/с в обоих случаях.
Выводы
В разрешении Full HD разница между процессорами Ryzen 5 7500F и 9600Х по среднему FPS составляла 8% (166 к/с и 180 к/с соответственно), в 1440p — 11% (155 к/с и 172 к/с соответственно), в 4К — 0,8% (120 к/с и 119 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- матплата Asrock x670E PG Lightning;
- процессор AMD Ryzen 5 7500F/AMD Ryzen 7 9600x @ 3.90GHz;
- оперативная память Corsair (2×16GB) 6200MHz DDR5;
- видеокарта Galax RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- M.2 SSD XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4;
- блок питания Corsair HX1000i Fully Modular (1000w).