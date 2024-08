Ryzen 5 7500F сравнили с новым Ryzen 5 9600X в играх

Spider Man Remastered шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в игре составляла в 1080p — 133 к/с (7500F) и 156 к/с (9600X), в 1440p — 133 к/с и 154 к/с соответственно, в 4К — 107 к/с в обоих случаях.

В игре Ghost of Tsushima с пресетом Low в среднем удалось получить в Full HD 190 к/с (7500F) и 196 к/с (9600X), в 2К — 148 и 147 к/с соответственно, в 4К — 82 и 79 к/с соответственно.

Игра Last Of Us тестировалась с низкой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 128 к/с и 130 к/с (1080p, 7500F и 9600X соответственно), 126 и 133 к/с соответственно (1440p), 109 и 104 к/с соответственно (4К).

Starfield запускалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре составил в 1080p — 78 и 85 к/с (7500F и 9600X соответственно), в 1440p — 78 и 83 к/с соответственно, в 4К — 77 и 79 к/с соответственно.

В COD Warzone 2 с пресетом Basic средняя частота кадров равнялась в 1080p — 208 к/с (7500F) и 219 к/с (9600X), в 1440p — 200 и 213 к/с соответственно, в 4К — 161 и 155 к/с соответственно.

Игра Black Myth Wukong тестировалась с низкой графикой. В 1080p в ней удалось в среднем получить 190 к/с (7500F) и 207 к/с (9600X), в 1440p — 159 и 193 к/с соответственно, в 4К — 100 к/с в обоих случаях.

Выводы

В разрешении Full HD разница между процессорами Ryzen 5 7500F и 9600Х по среднему FPS составляла 8% (166 к/с и 180 к/с соответственно), в 1440p — 11% (155 к/с и 172 к/с соответственно), в 4К — 0,8% (120 к/с и 119 к/с соответственно).

Характеристики сборок: