Ryzen 5 7600X с разогнанной ОЗУ против i5-13600K с обычной: кто быстрее в играх

Ryzen 5 7600X с разогнанной ОЗУ против i5-13600K с обычной: кто быстрее в играхЗапускались игры в 1080p и 1440p на ультра-настройках
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, с какой игровой сборкой можно получить лучшую игровую производительность: с Ryzen 5 7600X + разогнанное ОЗУ или Intel Core i5-13600K + обычная оперативная память.
Фото: Mark PC
В Call of Duty Warzone 2.0 в 1080p средняя частота кадров равнялась с Ryzen 5 и разогнанной оперативной памятью - 229 к/с, с i5 - 224 к/с. В 1440p эти показатели составляли 196 к/с и 198 к/с соответственно.
Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 214 к/с и 219 к/с (R5 + ОЗУ с разгоном и i5 + обычное ОЗУ), в 1440p - cо 188 и 191 к/с.
Hitman III шла в 1080p со средней частотой кадров 227 к/с (Ryzen 5 + разогнанная оперативная память) и 233 к/с (i5 + обычная оперативная память), в разрешении 1440p - 206 к/с и 207 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла в Full HD со средней производительностью 186 к/с и 190 к/с (Ryzen 5 + ОЗУ с разгоном и i5 + ОЗУ без разгона), в 1440p - со 162 к/с и 167 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 281 к/с (с R5 + разогнанное ОЗУ) и 269 к/с (i5-13600K + обычная оперативная память), в 1440p - 247 к/с и 239 к/с.
В Horizon Zero Dawn в 1080p удалось получить 241 к/с и 246 к/с (с R5 и i5 соответственно), в разрешении 1440p - 217 и 219 к/с.
TheSpyHood
Assassin's Creed Valhalla в разрешении 1080p шла со средним FPS 203 к/с (R5 + ОЗУ с разгоном) и 195 к/с (i5 + ОЗУ без разгона), в 1440p - со 182 к/с и 181 к/с.
Red Dead Redemption II запускалась в Full HD со средней частотой кадров 190 к/с и 197 к/с (R5 и i5 соответственно), в 1440p - со 179 и 182 к/с.
В Far Cry 6 в разрешении 1080p в среднем удалось получить 218 к/с (Ryzen 5) и 213 к/с (i5), в 1440p - 181 к/с и 179 к/с.
Spider-Man Miles Morales в 1080p шла со средней производительностью 197 к/с (Ryzen 5 + разогнанное ОЗУ) и 209 к/с (i5 + ОЗУ без разгона). В 1440p эти значения равнялись 174 к/с и 178 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 181 к/с (R5) и 189 к/с (i5), в 1440p - со 158 к/с и 163 к/с.
Вывод
Результаты тестирования получились неоднозначными. В каких-то играх быстрее была сборка с Ryzen 5 7600X и разогнанной оперативной памятью, в каких-то - с i5-13600K и обычным ОЗУ. В целом в 11 играх в 1080p разница между первой и второй сборкой составляла 1% (215 к/с и 217 к/с), в 1440p - 0,5% (190 к/с и 191 к/с) с небольшим преимуществом Intel.
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-13600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/AMD Ryzen 5 7600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- оперативная память 4x16GB DDR5 5200MHz/4x16GB DDR5 6000MHz;
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W.