Ryzen 5 7600X с разогнанной ОЗУ против i5-13600K с обычной: кто быстрее в играх

В Call of Duty Warzone 2.0 в 1080p средняя частота кадров равнялась с Ryzen 5 и разогнанной оперативной памятью - 229 к/с, с i5 - 224 к/с. В 1440p эти показатели составляли 196 к/с и 198 к/с соответственно.

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 214 к/с и 219 к/с (R5 + ОЗУ с разгоном и i5 + обычное ОЗУ), в 1440p - cо 188 и 191 к/с.

Hitman III шла в 1080p со средней частотой кадров 227 к/с (Ryzen 5 + разогнанная оперативная память) и 233 к/с (i5 + обычная оперативная память), в разрешении 1440p - 206 к/с и 207 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла в Full HD со средней производительностью 186 к/с и 190 к/с (Ryzen 5 + ОЗУ с разгоном и i5 + ОЗУ без разгона), в 1440p - со 162 к/с и 167 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 281 к/с (с R5 + разогнанное ОЗУ) и 269 к/с (i5-13600K + обычная оперативная память), в 1440p - 247 к/с и 239 к/с.

В Horizon Zero Dawn в 1080p удалось получить 241 к/с и 246 к/с (с R5 и i5 соответственно), в разрешении 1440p - 217 и 219 к/с.