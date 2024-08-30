Ryzen 5 9600X сравнили с 7600X и сверхпопулярным 5700X3D

Ryzen 5 9600X сравнили с 7600X и сверхпопулярным 5700X3DБольше всего разница была между 5700X3D и остальными
Resident Evil 4 шла в 1080p со средним FPS 253 к/с (Ryzen 5 9600X), 248 к/с (Ryzen 5 7600X) и 239 к/с (Ryzen 7 5700X3D), в 1440p — с 202, 198 и 189 к/с соответственно.
В игре Call of Duty Modern Warfare III средняя производительность составляла в 1080p 214 к/с (9600X), 209 к/с (7600X) и 194 к/с (5700X3D), в разрешении 2К — 177, 175 и 164 к/с соответственно. Повторный запуск дал в Full HD показатели 264, 257 и 238 к/с соответственно, в 1440p — 203, 198 и 181 к/с соответственно.
Игра Ghost of Tsushima тестировалась в 1080p со средней частотой кадров 165 к/с (9600X), 159 к/с (7600X) и 149 к/с (5700X3D), в 1440p — 137, 135 и 124 к/с соответственно.
Horizon Forbidden West запускалась в Full HD со средней производительностью 171, 169 и 158 к/с (с 9600X, 7600Х и 5700X3D соответственно), в 2К — со 137, 134 и 121 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средним FPS на уровне 184 к/с (9600Х), 180 к/с (7600Х) и 167 к/с (5700X3D), в 1440p — со 161, 157 и 144 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p со средней частотой кадров на уровне 221 к/с (9600X), 216 к/с (7600Х) и 203 к/с (5700X3D), в 1440p — со 173, 170 и 153 к/с соответственно.
В игре The Last of Us удалось в 1080p в среднем получить 164 к/с (9600Х), 163 к/с (7600Х) и 148 к/с (5700X3D), в 1440p — 133, 130 и 114 к/с соответственно.
God of War тестировалась в Full HD со средним FPS в районе 215 к/с (9600Х), 212 к/с (7600Х) и 193 к/с (5700X3D), в 2К — со 174, 169, 152 к/с в среднем соответственно.
Игра Dying Light 2 шла в 1080p со средней производительностью на уровне 197 к/с (9600X), 192 к/с (7600Х) и 174 к/с (5700X3D), в 1440p — со 168, 165 и 147 к/с соответственно.
Spider-Man запускалась в Full HD со средними показателями быстродействия 264 к/с (9600Х), 259 к/с (7600Х) и 238 к/с (5700X3D), в 2К — с 224, 220 и 199 к/с соответственно.
Вывод
В целом в разрешении 1080p разница между 9600Х и 5700X3D составила 10% (210 к/с и 191 к/с), между 7600Х и 5700X3D — 8% (206 к/с и 191 к/с). В 1440p эти цифры равнялись 12% (172 к/с и 154 к/с) и 9% (168 к/с и 154 к/с).
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 5 9600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 5 7600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 7 5700X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2×16GB DDR5 4800MHz/2×16GB DDR4 4800MHz.