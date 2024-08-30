Ryzen 5 9600X сравнили с 7600X и сверхпопулярным 5700X3D

Resident Evil 4 шла в 1080p со средним FPS 253 к/с (Ryzen 5 9600X), 248 к/с (Ryzen 5 7600X) и 239 к/с (Ryzen 7 5700X3D), в 1440p — с 202, 198 и 189 к/с соответственно.

В игре Call of Duty Modern Warfare III средняя производительность составляла в 1080p 214 к/с (9600X), 209 к/с (7600X) и 194 к/с (5700X3D), в разрешении 2К — 177, 175 и 164 к/с соответственно. Повторный запуск дал в Full HD показатели 264, 257 и 238 к/с соответственно, в 1440p — 203, 198 и 181 к/с соответственно.

Игра Ghost of Tsushima тестировалась в 1080p со средней частотой кадров 165 к/с (9600X), 159 к/с (7600X) и 149 к/с (5700X3D), в 1440p — 137, 135 и 124 к/с соответственно.

Horizon Forbidden West запускалась в Full HD со средней производительностью 171, 169 и 158 к/с (с 9600X, 7600Х и 5700X3D соответственно), в 2К — со 137, 134 и 121 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средним FPS на уровне 184 к/с (9600Х), 180 к/с (7600Х) и 167 к/с (5700X3D), в 1440p — со 161, 157 и 144 к/с соответственно.