Ryzen 5 9600X сравнили с 7600X и сверхпопулярным 5700X3D

Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p со средней частотой кадров на уровне 221 к/с (9600X), 216 к/с (7600Х) и 203 к/с (5700X3D), в 1440p — со 173, 170 и 153 к/с соответственно.

В игре The Last of Us удалось в 1080p в среднем получить 164 к/с (9600Х), 163 к/с (7600Х) и 148 к/с (5700X3D), в 1440p — 133, 130 и 114 к/с соответственно.

God of War тестировалась в Full HD со средним FPS в районе 215 к/с (9600Х), 212 к/с (7600Х) и 193 к/с (5700X3D), в 2К — со 174, 169, 152 к/с в среднем соответственно.

Игра Dying Light 2 шла в 1080p со средней производительностью на уровне 197 к/с (9600X), 192 к/с (7600Х) и 174 к/с (5700X3D), в 1440p — со 168, 165 и 147 к/с соответственно.

Spider-Man запускалась в Full HD со средними показателями быстродействия 264 к/с (9600Х), 259 к/с (7600Х) и 238 к/с (5700X3D), в 2К — с 224, 220 и 199 к/с соответственно.

Вывод

В целом в разрешении 1080p разница между 9600Х и 5700X3D составила 10% (210 к/с и 191 к/с), между 7600Х и 5700X3D — 8% (206 к/с и 191 к/с). В 1440p эти цифры равнялись 12% (172 к/с и 154 к/с) и 9% (168 к/с и 154 к/с).

Характеристики сборок: