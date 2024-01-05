Ryzen 7 7700 против i5-13600: восемь мощных ядер и 14... разных

Ryzen 7 7700 против i5-13600: восемь мощных ядер и 14... разныхКто оказался лучше?
Ryzen 7 7700 сравнили с Core i5-13600 в играх на начало 2024 года. На YouTube-канале TheSpyHood протестировали в разрешении 1080p и 1440p с ультра-пресетом игровую производительность AMD Ryzen 7 7700 и Intel Core i5−13 600.
Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 129 (R7 7700) и 121 (i5−13 600), в 1440p — с 86 и 83 к/с соответственно. Второй раз в этой же игре удалось получить в среднем в 1080p 112 и 117 к/с соответственно, в 1440p — 85 и 89 к/с соответственно.
The Last of Us тестировалась в Full HD со средним FPS 73 к/с (Ryzen) и 78 к/с (Intel), в 1440p — 54 и 51 к/с соответственно.
Dying Light 2 запускалась в 1080p со средней частотой кадров на уровне 108 к/с (R7 7700) и 104 к/с (i5−13 600), в 1440p — с 73 к/с в обоих случаях.
Игра Hitman III шла в Full HD со средней производительностью 156 к/с (Ryzen 7) и 151 к/с (Intel Core i5), в 1440p — со 102 и 104 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 удалось в 1080p в среднем получить 109 к/с и 112 к/с (с R7 7700 и i5−13 600 соответственно), в 1440p — 68 и 69 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 147 к/с (Ryzen 7 7700) и 142 к/с (i5−13 600), в 1440p — со 115 и 112 к/с соответственно.
Spider-Man Miles Morales шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров в районе 143 к/с (AMD) и 149 к/с (Intel), в разрешении 1440p — со 108 и 105 к/с соответственно.
A Plague Tale Requiem тестировалась в 1080p со средней производительностью 96 к/с (R7) и 93 к/с (i5), в 1440p — с 71 и 73 к/с соответственно.
Игра Uncharted 4 A Thief’s End шла в Full HD в среднем с 89 к/с и 98 к/с (с AMD и Intel соответственно), в 1440p — с 69 и 72 к/с.
В Forza Horizon 5 в разрешении 1080p удалось получить в среднем 128 к/с (Ryzen 7 7700) и 130 к/с (i5−13 600), в разрешении 1440p — 107 и 108 к/с соответственно.
Вывод
В целом в играх AMD Ryzen 7 7700 и Intel Core i5−13 600 показали себя примерно одинаково. Чаще всего разница между ними составляла всего 1−2 к/с. Разница между Ryzen 7 7700 и i5−13 600 в 1080p в процентном соотношении равнялась около 1% (117 к/с и 118 к/с соответственно), в 1440p же её вообще не было (85 к/с в обоих случаях).
Характеристики игровых сборок: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор AMD Ryzen 7 7700 (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i5−13 600 (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.