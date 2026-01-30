Ryzen 7 9700X, RTX 5070, 32 ГБ ОЗУ: в продажу поступил игровой ПК Alienware Area-51

Начальная версия стоит от 3 349 долларов (с учётом скидок). В неё входят процессор Ryzen 7 9700X, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Самая дорогая конфигурация обойдётся в 7 599 долларов — она оснащена флагманским Ryzen 9 9950X3D, 64 ГБ памяти, RTX 5090 и накопителями общим объёмом до 8 ТБ.

Внутри есть место для дополнительных накопителей и видеокарт. Поддерживаются жидкостные системы охлаждения и мощные блоки питания.

Из беспроводных возможностей доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Через стеклянную боковую панель видно RGB-подсветку (настраиваемую). Внутри корпуса размещены QR-коды с видеоинструкциями для апгрейда и обслуживания.