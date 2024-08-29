Ryzen 9 9900X против Core i9−9900K: разница меньше, чем вы думаете

Counter Strike 2 шла в 1080p со средней частотой кадров 565 к/с (Ryzen 9) и 418 к/с (Intel i9), показатели просадок в 1% случаев составили 481 к/с и 344 к/с соответственно. В 1440p средний FPS был 476 и 333 к/с соответственно, 1% Low FPS — 391 и 259 к/с соответственно.

Игра Horizon Forbidden West тестировалась в Full HD со средней производительностью 178 к/с (R9 9900X) и 127 к/с (i9−9900K), с просадками кадров в 1% случаев до 125 и 92 к/с соответственно. В 2К эти же значения составляли 143 и 98 к/с соответственно, 109 и 74 к/с соответственно.

Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средним FPS 172 к/с (R9) и 125 к/с (i9), а также с просадками кадров в 1% случаев до 123 и 91 к/с соответственно. В разрешении 1440p удалось получить 138 и 93 к/с, 91 и 70 к/с соответственно.

Игра Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 219 к/с (9900X) и 158 к/с (i9−9900K), с просадками кадров в 1% случаев до 165 к/с и 117 к/с соответственно. В 1440p эти показатели составили 187 и 126 к/с соответственно, 145 и 90 к/с соответственно. При повторном запуске в 1080p значения среднего FPS равнялись 261 и 170 к/с соответственно, 1% Low FPS — 195 и 121 к/с соответственно, в 1440p — 229 к/с и 134 к/с соответственно, 171 и 96 к/с соответственно.

В игре A Plague Tale Requiem удалось в 1080p в среднем получить 197 к/с (с R9 9900X) и 152 к/с (с i9−9900K), просадки кадров в 1% случаев составляли 146 и 117 к/с соответственно. В разрешении 1440p эти значения составляли 179 к/с и 130 к/с соответственно, 132 к/с и 94 к/с соответственно.