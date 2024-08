Ryzen 9 9900X против Core i9−9900K: разница меньше, чем вы думаете

Игра Dying Light 2 тестировалась в 1080p со средним FPS 231 к/с (Ryzen) и 175 к/с (Intel), просадками кадров в 1% случаев до 173 и 136 к/с соответственно. В 1440p же в среднем производительность составила 189 и 135 к/с соответственно, значения просадки кадров в 1% случаев — 140 и 94 к/с соответственно.

The Last of Us шла в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 173 к/с (R9 9900X) и 131 к/с (i9−9900K), просадками в 1% случаев до 128 и 99 к/с соответственно. В разрешении 2К средний FPS равнялся 140 и 97 к/с соответственно, просадки были до 103 и 72 к/с соответственно.

Hitman III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 265 к/с (AMD) и 202 к/с (Intel), просадками в 1% случаев до 203 и 154 к/с соответственно. В 1440p эти показатели составляли 201 к/с и 143 к/с соответственно (средний FPS), 144 к/с и 108 к/с соответственно (1% Low FPS).

Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средними показателями FPS 188 к/с (9900X) и 140 к/с (i9−9900K), просадками 1% FPS до 131 к/с и 105 к/с соответственно. В разрешении 1440p значения были следующими: 163 и 117 к/с соответственно, 120 и 82 к/с соответственно.

Вывод

В Full HD разница между Ryzen 9 9900X и Core i9−9900K составила по среднему FPS — 36% (245 к/с и 180 к/с соответственно), по просадкам кадров в 1% случаев — 36% (187 к/с и 138 к/с соответственно), в 2К — 45% (205 к/с и 141 к/с) и 49% (155 к/с и 104 к/с) соответственно.

Характеристики сборок: