Ryzen 9 9900X против Core i9−9900K: разница меньше, чем вы думаете

Ryzen 9 9900X против Core i9−9900K: разница меньше, чем вы думаетеВ 2К Ryzen на более чем 40% быстрее Intel
Counter Strike 2 шла в 1080p со средней частотой кадров 565 к/с (Ryzen 9) и 418 к/с (Intel i9), показатели просадок в 1% случаев составили 481 к/с и 344 к/с соответственно. В 1440p средний FPS был 476 и 333 к/с соответственно, 1% Low FPS — 391 и 259 к/с соответственно.
Игра Horizon Forbidden West тестировалась в Full HD со средней производительностью 178 к/с (R9 9900X) и 127 к/с (i9−9900K), с просадками кадров в 1% случаев до 125 и 92 к/с соответственно. В 2К эти же значения составляли 143 и 98 к/с соответственно, 109 и 74 к/с соответственно.
Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средним FPS 172 к/с (R9) и 125 к/с (i9), а также с просадками кадров в 1% случаев до 123 и 91 к/с соответственно. В разрешении 1440p удалось получить 138 и 93 к/с, 91 и 70 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 219 к/с (9900X) и 158 к/с (i9−9900K), с просадками кадров в 1% случаев до 165 к/с и 117 к/с соответственно. В 1440p эти показатели составили 187 и 126 к/с соответственно, 145 и 90 к/с соответственно. При повторном запуске в 1080p значения среднего FPS равнялись 261 и 170 к/с соответственно, 1% Low FPS — 195 и 121 к/с соответственно, в 1440p — 229 к/с и 134 к/с соответственно, 171 и 96 к/с соответственно.
В игре A Plague Tale Requiem удалось в 1080p в среднем получить 197 к/с (с R9 9900X) и 152 к/с (с i9−9900K), просадки кадров в 1% случаев составляли 146 и 117 к/с соответственно. В разрешении 1440p эти значения составляли 179 к/с и 130 к/с соответственно, 132 к/с и 94 к/с соответственно.
Игра Dying Light 2 тестировалась в 1080p со средним FPS 231 к/с (Ryzen) и 175 к/с (Intel), просадками кадров в 1% случаев до 173 и 136 к/с соответственно. В 1440p же в среднем производительность составила 189 и 135 к/с соответственно, значения просадки кадров в 1% случаев — 140 и 94 к/с соответственно.
The Last of Us шла в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 173 к/с (R9 9900X) и 131 к/с (i9−9900K), просадками в 1% случаев до 128 и 99 к/с соответственно. В разрешении 2К средний FPS равнялся 140 и 97 к/с соответственно, просадки были до 103 и 72 к/с соответственно.
Hitman III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 265 к/с (AMD) и 202 к/с (Intel), просадками в 1% случаев до 203 и 154 к/с соответственно. В 1440p эти показатели составляли 201 к/с и 143 к/с соответственно (средний FPS), 144 к/с и 108 к/с соответственно (1% Low FPS).
Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средними показателями FPS 188 к/с (9900X) и 140 к/с (i9−9900K), просадками 1% FPS до 131 к/с и 105 к/с соответственно. В разрешении 1440p значения были следующими: 163 и 117 к/с соответственно, 120 и 82 к/с соответственно.
Вывод
В Full HD разница между Ryzen 9 9900X и Core i9−9900K составила по среднему FPS — 36% (245 к/с и 180 к/с соответственно), по просадкам кадров в 1% случаев — 36% (187 к/с и 138 к/с соответственно), в 2К — 45% (205 к/с и 141 к/с) и 49% (155 к/с и 104 к/с) соответственно.
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 9 9900X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i9−9900K (Asrock Z390 Taichi Ultimate);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2×16GB DDR5 4800MHz/2×16GB DDR4 4800MHz.