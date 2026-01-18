Ryzen 9850X3D и RTX 5090: Alienware показала сборку Area-51

Ryzen 9850X3D и RTX 5090: Alienware показала сборку Area-51И выглядит неплохо
© Alienware
Главное новшество — процессор AMD Ryzen 7 9850X3D с технологией 3D V-Cache. Компьютер также поддерживает другие микросхемы серии Ryzen 9000.
Видеокарта может быть из линейки NVIDIA RTX 50-series — от RTX 5070 до топовой RTX 5090 с 32 ГБ памяти.
Корпус объёмом 80 литров спроектирован так, чтобы система оставалась холоднее и тише. По данным компании, он охлаждает на 13% лучше и работает на 45% тише по сравнению со старыми моделями.
Внутри можно установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 12 ТБ накопителей. Поддерживается жидкостное охлаждение.
Компьютер оснащён Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, сетевым портом 2.5G и множеством USB-разъёмов, включая USB-C. Через прозрачную боковую панель видна подсветка с семью настраиваемыми зонами.
В корпусе размещены QR-коды с подсказками по обслуживанию и апгрейду.
Система работает на Windows 11. Размеры — примерно 61×23×57 см, вес — до 34,5 кг.