Ryzen 9850X3D и RTX 5090: Alienware показала сборку Area-51

Главное новшество — процессор AMD Ryzen 7 9850X3D с технологией 3D V-Cache. Компьютер также поддерживает другие микросхемы серии Ryzen 9000.

Видеокарта может быть из линейки NVIDIA RTX 50-series — от RTX 5070 до топовой RTX 5090 с 32 ГБ памяти.

Корпус объёмом 80 литров спроектирован так, чтобы система оставалась холоднее и тише. По данным компании, он охлаждает на 13% лучше и работает на 45% тише по сравнению со старыми моделями.