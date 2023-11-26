Ryzen Threadripper 7000 получит еще более быструю разгоняемую память DDR5-7800

Эти модули RDIMM, оснащенные профилями ECC, обещают экстремальную производительность для энтузиастов и рабочих станций профессионального уровня. Четырехканальные комплекты емкостью 64 и 32 Гбайт обеспечивают пропускную способность подсистемы памяти DDR5-7800 на уровне 249,6 Гбайт/с.

Игровое и профессиональное сообщество с нетерпением ждет появления этих «скоростных демонов» на платформе Gigabyte TRX50. Приготовьтесь к временам, когда из процессоров Ryzen Threadripper 7000 будет извлечена «каждая крупица» производительности.