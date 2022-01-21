С какой моделью NVIDIA сравнится видеокарта Intel

Результаты обнаружили на сайте SiSoftware. Они показали, что видеокарта Intel насчитывает 4096 ядер процессора. Эта карта была протестирована на настольной платформе Coffee Lake-S, что говорит о том, что это действительно дискретная видеокарта для ПК.

Данные показывают, что модель имеет тактовую частоту 2,1 ГГц. Кроме того, у видеокарты будет 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. В целом, модель Intel Arc Alchemist набрала больше баллов, чем NVIDIA RTX 3070 Ti. Она на 7,7% быстрее, конкурента от NVIDIA.

Запуск новинки должен состояться в первом квартале 2022 года.