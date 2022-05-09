С какой видеокартой NVIDIA сравнится по производительности Intel Arc A370M

PC World каким-то образом заполучили ноутбук с видеокартой Arc A370M. Несмотря на то, что эти графические ускорители представили ещё 30 марта, пока обозреватели не получили достаточно образцов. Этот обзор — один из немногих, что мы имеем.

Сообщается, что по результатам тестов Arc A370M так же быстр, как графический процессор для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 (самый медленный в линейке Ampere). В большинстве случаев решение Intel предлагает аналогичную производительность.