С китайского сайта Nvidia пропала RTX 4090

Новые правила, введенные 17 ноября, вынудили Nvidia в том числе прекратить поставки своих мощных графических процессоров AD102 в несколько стран, что вызвало критику среди фанатов.

Несмотря на то, что и другие страны, такие как Вьетнам, попали под действие этих ограничений, там они пока остаются нетронутыми. Судьба RTX 4090 в Китае висит на волоске, но появилась надежда в виде грядущей RTX 4080 SUPER, выход которой намечен на январь и которая может все же попасть на родину Великой китайской стены.