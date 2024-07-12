С начала июля в Windows уже исправили 142 уязвимости, включая 4 серьезных

Microsoft стоит на защите своей ОС

Во вторник Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows, устраняющие 142 уязвимости, включая четыре эксплойта нулевого дня. Это обновление включает исправления пяти критических ошибок удаленного выполнения кода.