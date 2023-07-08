Sabrent готовит SSD со скоростью чтения вдвое выше возможностей стандарта PCIe 4.0

В ходе тестирования версии Rocket X5 емкостью 2 ТБ с использованием CrystalDiskMark 8.0.4 компания Sabrent добилась замечательных результатов. Rocket X5 продемонстрировал скорость 14 179 МБ/с для операций чтения и 12 280 МБ/с для операций записи. Производительность в произвольном режиме 4K также показала хорошие результаты: скорость чтения достигла 106 МБ/с, а скорость записи - 448 МБ/с.

Rocket X5 оснащен активным радиатором с вентилятором для отвода тепла. Однако подробности о его эффективности и потенциальном влиянии при размещении под радиатором материнской платы пока неизвестны.

Тем не менее, решение Sabrent для хранения данных 5 поколения представляет собой привлекательный вариант, превосходящий другие альтернативы.