Sabrent готовит SSD со скоростью чтения вдвое выше возможностей стандарта PCIe 4.0

Sabrent готовит SSD со скоростью чтения вдвое выше возможностей стандарта PCIe 4.0Цены и более подробные тесты неизвестны
Sabrent намерена всколыхнуть рынок систем хранения данных, выпустив новое решение Rocket X5, основанное на форм-факторе M.2 2280. Rocket X5 может похвастаться впечатляющей скоростью последовательного чтения до 14 ГБ/с, что почти вдвое превышает производительность стандарта PCIe 4.0.
В ходе тестирования версии Rocket X5 емкостью 2 ТБ с использованием CrystalDiskMark 8.0.4 компания Sabrent добилась замечательных результатов. Rocket X5 продемонстрировал скорость 14 179 МБ/с для операций чтения и 12 280 МБ/с для операций записи. Производительность в произвольном режиме 4K также показала хорошие результаты: скорость чтения достигла 106 МБ/с, а скорость записи - 448 МБ/с.
Rocket X5 оснащен активным радиатором с вентилятором для отвода тепла. Однако подробности о его эффективности и потенциальном влиянии при размещении под радиатором материнской платы пока неизвестны.
Тем не менее, решение Sabrent для хранения данных 5 поколения представляет собой привлекательный вариант, превосходящий другие альтернативы.