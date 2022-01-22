Самая дешёвая новая видеокарта NVIDIA не подошла для майнинга

Похоже, что видеокарта поставляется с алгоритмом Lite Hash Rate, потому что хэшрейт на ней падает с 20 до 12,5 MH/s за считанные секунды. Сообщается также, что RTX 3050 предлагает 13,66 MH/s на мощности 57 Вт. В целом, это предполагает дальнейшую оптимизацию.

Было подсчитано, что окупаемость RTX 3050 для майнинга составляет 500 дней, и это при условии, что карта стоит $250. В любом другом случае, например, если карта продаётся в розницу по цене $350, окупаемость составляет 700 дней.

В связи с падением стоимости криптовалюты и предполагаемым переходом Ethereum на модель Proof of stake нет смысла инвестировать в RTX 3050 для майнинга.